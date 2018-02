Okamurův tah proti islámu může narazit u ANO. Ideologie by neměla být trestána, říká Válková

před 21 hodinami

Poslankyně Helena Válková vystoupí na klubu ANO s výzvou, aby zástupci hnutí na schůzi, která začíná v úterý, nepodpořili novelu trestního zákoníku z dílny SPD. Tomio Okamura chtěl s pomocí této změny legislativy částečně kriminalizovat islám.

Praha - Hnutí SPD Tomia Okamury může se svým pokusem kriminalizovat některé projevy islámu narazit na odpor části hnutí ANO. Jejich poslance přitom SPD potřebuje k tomu, aby prosadilo novelu trestního zákoníku umožňující postihování druhého největšího náboženství na světě. Proti Okamurově plánu se postavila bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková. Vyzve poslanecký klub ANO, aby plán SPD nepodpořil.

Paragraf 403 trestního zákoníku, který měl původně bránit menšiny či věřící před nenávistí šířenou například neonacistickými organizacemi, chce Okamura změnit tak, že za slovo hnutí přidá termín ideologie.

Pak by podle něj mohly některé projevy islámu řešit soudy a trestat je v krajním případě až deseti lety vězení. Novela by tak mohla ze zákona, který měl menšiny chránit, učinit nástroj proti některým projevům části věřících. SPD v podzimních parlamentních volbách uspěla s hesly jako "zákaz islámu" a dalšími extremistickými postoji. Nynější ministr spravedlnosti Robert Pelikán hnutí Okamury považuje za "fašistické".

"V žádném případě to nepodpořím a řeknu, abychom to nepřijímali, protože to je nesystémová změna. Ideologie by neměla být trestána," varovala Válková s tím, že konkrétní projevy, pokud jsou v rozporu s hodnotami, ústavou či zákony, lze trestat již nyní. "Ale nemělo by jít o svobodu vyznání a smýšlení. Pokud to zůstane jen v rovině názoru, nemělo by to být kriminalizováno. Něco jiného je, když to propagujete a podporujete, ale na to už máme v trestním právu dostatečné nástroje, abychom takové projevy trestně stíhali," dodala bývalá ministryně spravedlnosti.

ANO ve sněmovně úzce spolupracuje s hnutím SPD a komunisty. Premiér Andrej Babiš několikrát potřeboval hlasy jejich poslanců. A jeho vláda také zaujala ke změně, pod níž je podepsaný Okamura, neutrální stanovisko. To znamená, že ji kabinet ani nezamítl ani neschválil, což novele dává určitou šanci na úspěch během hlasování ve sněmovně.

Nyní se však Válková, která zastupuje poslanecký ústavně právní výbor, dostává s SPD do sporu. Její hlas může řadu poslanců Babišova hnutí ovlivnit.

Být muslim není privilegium ani delikt

I ústavní právník Jan Kysela má k novele SPD výhrady. Myslí si, že by byla v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Podle něj lze trestat za konkrétní skutky, nikoli za víru. "To, že je někdo muslim není privilegium, které by ho vyviňovalo z trestního práva, ale současně to není delikt, kvůli němuž by měl být trestněprávně postižený. Jestli tam doplníme slovo ideologie, na tom nic nezmění," řekl Kysela.

I expert na extrémismus Miroslav Mareš poukazuje na to, že Česko má dostatek platných zákonů, které neumožňují třeba sňatky s dětmi. Těmito manželstvími Okamura hrozí, když svou novelu brání.

"Návrh je v podstatě nadbytečný a bude hodně záviset na tom, jak se k některým věcem postaví soudy. Dodání jednoho slova do zákona může být plácnutí do vody," řekl Mareš.

Samotné podklady k novele, jak je SPD předložilo poslancům, nepůsobí dojmem, že s její pomocí okamurovci chtějí omezovat muslimy. Nicméně sám předseda SPD změnu prezentuje jako nástroj proti islámu. A pokud by ve sněmovně Okamura s tímto plánem uspěl, obratem jej využije proti věřícím.

"SPD okamžitě prostřednictvím našich advokátů nechá soud posoudit to, co prosazuje islám. K tomu ale potřebujeme, aby se v zákoně nejednalo jen o hnutí ale i o ideologii, protože islám není hnutí," řekl Okamura.

"Oni říkají, že muži jsou nadřazeni ženám nebo že mohou být sňatky s devítiletými dívkami po vzoru Mohameda," vysvětluje předseda SPD. Na argument, že například manželské svazky dětí jsou už nyní podle českého práva trestné, Okamura věcně nereagoval a opakoval své často publikované výroky o "eurofašistech".

"Okamura nechce zakazovat náboženství, nechce zakazovat nějakou ideologii, my chceme, aby to posoudil soud," dodal šéf SPD.