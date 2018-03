Policie pátrá po ženě, která nechala novorozence v mrazu na zemi. Je podezřelá z pokusu o vraždu

před 6 hodinami

Praha - Policie podezírá z pokusu o vraždu matku šestitýdenního dítěte, které bylo v únoru při teplotách těsně nad nulou nalezeno v Praze 4. Žena odjela z ČR, kriminalisté se ji snaží dopadnout v rámci mezinárodní spolupráce. Za vraždu dítěte do 15 let může soud uložit 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest. Na webu pražské policie to dnes uvedl její mluvčí Jan Daněk. Policisté a záchranáři ocenili čin Filipa Slováka, který chlapce našel.

Dítě našel 19. února v podvečer v pražské Čiklově ulici, kojenec ležel na betonové podestě před vchodem do neobývaného domu. Slovák vzal dítě domů do tepla a zavolal na tísňovou linku. Kriminalisté, kteří se začali případem zabývat, mimo jiné provedli vyšetřovací pokus a zjistili, že dítě v důsledku podchlazení mohlo zemřít, uvedl mluvčí. "My v tuto chvíli známe totožnost ženy, která je matkou dítě, ale ta zatím není v naší moci. V rámci mezinárodní spolupráce se snažíme dostat ji zpátky do České republiky, neboť jakmile jej tam odložila, vycestovala," řekl Daněk.

Nalezeného chlapce převzaly do péče pracovnice sociálně-právní ochrany dítěte, o svěření do péče požádala jeho babička.

Třiatřicetiletý podnikatel Filip Slovák dítě našel cestou z práce. "Jednal jsem dost spontánně, sám mám také malé dítě. Takže jsem hnedka běžel k němu, zkoušel, jestli je živý a reaguje, což reagoval. Protože bylo chladno, tak jsem ho popadl a skoro běžel domů," řekl muž, který bydlí nedaleko místa, kde dítě našel. Pak zavolal linku 112 a na místo dorazili záchranáři a policisté.

Od záchranářů i policistů dostal za svůj čin mimo jiné čestnou plaketu ředitele pražské policie a odznak od záchranářů. "Zrovna ten den jsem sloužila a ten tísňový hovor jsem nabírala. Je to jeden z hovorů, na který nikdy nezapomenu," řekla mluvčí záchranné služby Jana Poštová, která pracuje rovněž jako operátorka.