Soud po 22 letech částečně uznal vinu exšéfa hutí Poldi Stehlíka. Trest kvůli amnestii nedostal

Praha - Bývalý šéf kladenských hutí Poldi Vladimír Stehlík byl uznán vinným ze způsobení škody nejméně 592 tisíc korun, které ocelárnám vznikly, když neoprávněně nakládal s majetkem firmy. Rozhodl o tom pravomocně pražský vrchní soud. Trest mu neuložil, protože na případ dopadla amnestie. Stehlík si pravomocný verdikt vyslechl po 22 letech od svého obvinění. Vinu dlouhodobě odmítá. Stehlík chce, aby se soudy kauzou zabývaly dál, a tak je rozhodnutý, že podá dovolání k Nejvyššímu soudu.

Stehlík byl obviněn v roce 1996 spolu se synem Markem a Lubošem Pejpou. Policisté mu dávali za vinu, že neodvedl 25 milionů korun na zdravotní pojištění zaměstnanců a daň ze mzdy. Podle obžaloby místo toho peníze použili pro podnikatelské nebo osobní aktivity.

Další bod obžaloby ho vinil z toho, že poskytovali firmě Bohemia Art bezúročné půjčky, čímž ocelárny utrpěly škodu kolem 67 milionů korun. V těchto bodech byl Stehlík zproštěn obžaloby loni v srpnu krajským soudem, jelikož podle něj tyto skutky nebyly trestným činem. Proti rozhodnutí se nikdo neodvolal, a tak se tím v úterý soud ani nemusel zabývat.

Další škoda zhruba 117 milionů podle obžaloby vznikla údajně kvůli neoprávněnému převodu majetku oceláren do nově založené společnosti Poldi Steel, jelikož privatizace nikdy nebyla dokončena. V tomto bodě soud uznal Stehlíka vinného, jelikož neměl právo založit novou akciovku a nesměl nakládat s majetkem firmy přesahujícím hodnotu deseti milionů korun. Úmyslně způsobenou škodu ale soudy mnohonásobně snížily na částku, která souvisela s přímými náklady na založení nové společnosti.

Stehlík s uznáním viny nesouhlasil. Soud však jeho odvolání zamítl jako nedůvodné. Proces byl podle něj férový a byly provedeny všechny dostupné důkazy. "Obžalovaný spáchal tento skutek," řekl předseda trestního senátu Milan Krejčiřík.

Stehlík po rozsudku prohlásil, že se jeho případ bude řešit ještě léta. Chce se obracet na různé české i mezinárodní soudy. "On s tím nechce mít nikdo nic společného. Tvrdit, že založení společnosti bylo trestný čin, může jenom blázen. Celý národ by měl vědět, že já to nikdy nevzdám," řekl novinářům Stehlík. Podle něj mohou za krach slavné firmy jiní. Celá kauza je podle něj dílem politických a ekonomických zájmů tehdejší doby. "Je to organizovaný zločin, je to bordel, proti kterému je třeba bojovat," prohlásil.

Vleklou kauzu nejprve téměř deset let vyšetřovala policie. Soudy obžalobu mají od roku 2005. Kvůli Stehlíkovu zdravotnímu stavu justice vyčlenila jeho část k samostatnému projednání. V roce 2008 těžká choroba stíhání dočasně přerušila. V mezičase paralelně stíhaný Pejpa zemřel a v případě Marka Stehlíka se uplatnilo amnestijní rozhodnutí tehdejšího prezidenta Václava Klause. Amnestie se týkala také Vladimíra Stehlíka, jenž ale trval na projednání obžaloby.

Stehlík se do kladenských hutí dostal v roce 1993, kdy výroba stála a vláda udělala urychlenou privatizaci firmy. Stehlíkova firma Bohemia Art zvítězila v obálkové soutěži, když za 66 procent akcií nabídla 1,75 miliardy korun. Všechny peníze však nikdy nezaplatila. Výsledkem byl nakonec Stehlíkův odchod, části holdingu se postupně dostaly do konkurzu a zastavily výrobu.

V dalších letech se do opuštěných hal výroba vrátila, byť v menším měřítku. Zbývající část Poldi se opět kvůli dluhům potýkala s problémy. Podnik už měsíce nevyrábí, soud ho nedávno poslal do konkurzu a blíží se veřejná dražba zbytku kdysi slavné firmy.