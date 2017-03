Pirátům ve volbách pomůže producent a komentátor Jakub Horák. Inspiruje se na Islandu i ve Švédsku

před 16 hodinami

Známý producent a komentátor Jakub Horák bude pomáhat České pirátské straně v nadcházejících volbách. Podle něj jsou Piráti velmi otevřená a transparentní strana, která hlásá "méně buzerace a více svobody". Horák je přesvědčen, že mají Piráti s jeho pomocí reálnou šanci dosáhnout pětiprocentní hranice pro vstup do sněmovny. Program strany hodlá Horák propagovat na sociálních sítích, inspirovat se chce u švédské obdoby pirátské strany.

Praha - České pirátské straně má k historicky prvnímu vstupu do Poslanecké sněmovny pomoci známý producent a komentátor Jakub Horák. Před časem už odmítl dvě české politické strany, nicméně nyní se přihlásil a vyhrál výběrové řízení, které Piráti vypsali.

"Je to velmi demokratická, otevřená a transparentní strana. A chci udělat něco, co má v těchto volbách i občanský smysl," vysvětluje pro Aktuálně.cz své rozhodnutí Horák. "Mezi Piráty je mnoho vzdělaných lidí hlavně v IT nebo v oblasti digitalizace státní správy. A program Pirátů obsahuje 'Méně buzerace, více svobody', což ale není volební heslo," dodává Horák, podle kterého se čtyři zastupitelé za Piráty skvěle osvědčili při své práci na pražském magistrátu a nyní je potřeba zamířit výš.

Podle nového volebního stratéga mají Piráti, jejichž preference jsou nyní podle agentury STEM kolem 5,5 procent, reálnou šanci dostat se do sněmovny. "Přesvědčili mě, že dokážou navrhnout reformu veřejné správy. Zřídit jednotné inkasní místo, konečně zrealizovat celý e-goverment, který se zastavil, když se zavedly checkpointy," vysvětluje Horák své rozhodnutí.

"Je potřeba lidem představit jejich program a ukázat jim, že emoční linka svobody, kterou prosazují v době, kdy se tady zavádí buzerace všeho a estébácky se kontroluje každá blbost, má šanci uspět," říká Horák, který se přípravami různých marketingových kampaní roky živí.

Za práci pro Piráty dostane přes 150 tisíc korun. "Dělám to částečně z touhy po nových zážitcích," líčí Horák, který je hodně známý na sociální síti Facebook. "Částečně ale také z touhy hodit vidle do naší příšerné politické scény a částečně nevím," naráží tak na Hnutí Nevím, které spoluzakládal pro lidi, kteří nevědí, koho volit. Hnutí Nevím však do voleb nepůjde. "Nedělám to pro peníze, pro peníze píšu knihu Kočky jsou vrženy," žertuje.

Popularita na Facebooku nezaručuje účast u voleb

Piráty a jejich program hodlá jejich politický stratég Horák propagovat nejen na sociálních sítích, ale i jinak. "Nejde to dělat ale jenom přes Facebook. Jedna věc je, že lidé něco lajkují, druhá věc je, aby lidé přišli k volbám a hodili jim hlas. Je potřeba je přesvědčit, že to přinese něco jim i zemi," říká Horák. Podrobněji o tom, jak chce lidem přiblížit program Pirátů a jakou strategii straně v sobotu na Pirátském sjezdu navrhne, mluvit nechtěl.

Horák brzy také zamíří na Island nebo do Švédska, aby od tamních Pirátů zjistil, jak fungují pirátské strany v těchto zemích. "Společnost, která poskytuje lidem velkou svobodu a je propojena digitálně, vykazuje vyšší zisky a ekonomika lépe funguje. Protože tam bude méně buzerace a více svobody," vysvětluje částečně fungování švédské pirátské strany Horák.

