před 16 hodinami

Česko je už řadu let zemí, kde sedí v kriminálech největší procento obyvatel. Je to drahé a neefektivní. 75 % odsouzených se do vězení vrátí. Jak to změnit, o tom se radí čeští dozorci se svými kolegy z celé Evropy. Přijeli na konferenci Otevřená věznice do Stráže pod Ralskem.

autor: Ludvík Hradilek