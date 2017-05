Živě: Ministři nerostou na stromech, vzkázal Babiš Sobotkovi. Premiér se Schillerovou ani nemluvil

Pokud by Sobotka přijal dalšího nominanta ANO, s kterým chce hnutí přijít do středečního jednání koalice, Babiš by řekl prezidentovi Miloši Zemanovi, ať ho odvolá. Pravděpodobně by to bylo ke konci května, uvedl Babiš. Kdyby ministerstvo financí měl dočasně řídit premiér, nebo někdo za ČSSD, považoval by to za konec koaliční spolupráce.