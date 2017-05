Živě: Babiš lhal a zneužíval média, odhlasovali poslanci. Lídři odjeli z Liberce s tajným návrhem

Usnesení sněmovny po mimořádné schůzi komentovali koaliční i opoziční politici. Z pohledu sociální demokracie jako vládní strany pomohla Sněmovna svým dnešním hlasováním ČSSD v tom, co při řešení vládní krize požaduje. "A doufám, že to bude také jasný pokyn pro to, aby prezident jednal," řekl novinářům místopředseda ČSSD a ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. Podle Zaorálka dneškem ale celá záležitost nekončí. "Protože já bych znovu položil otázku, která mi připadá důležitá. Co se tedy ve skutečnosti opravdu děje v Mladé frontě Dnes? Co se opravdu děje v Lidových novinách?" ptal se. Babiš dnes podle něj nic nevysvětlil. Zaorálek stojí o to, aby ve Sněmovně vznikla vyšetřovací komise, která by se zabývala tím, co se děje v médiích, hlavně v těch, která ovládá Babiš.