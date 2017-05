Online: Česko má první generálku. Nic se nemění, jen si každé ráno zkontroluji šavli, řekla Šmerdová

Bývalý náčelník generálního štábu armády Jiří Šedivý řekl serveru iROZHLAS.cz, že hlavní oslavy v republice jsou na Vítkově, kde by měli čelní představitelé státu být. "Stávalo se v minulosti, že prezident nepřišel, ale vždycky tam byl nějaký důvod, který byl vysvětlený. Ať už to bylo ze zdravotních důvodů nebo nějaký skutečně významný organizační problém. Nevím, proč pan prezident nepřišel. Určitě má nějaký důvod, ale ten by měl veřejnosti vysvětlit," řekl serveru Šedivý.