"Nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky." Armáda chce dopadnout strůjce útoku v Afghánistánu

Armáda plánuje ke hledání kompliců sebevražedného útočníka využít hlavně vojáky, kteří již v Afghánistánu jsou.

Praha - Česká armáda chce v Afghánistánu dopadnout strůjce sebevražedného útoku, při kterém zahynuli tři čeští vojáci. Pomáhat jim budou koaliční partneři ze spojeneckých sil. České televizi to řekl náčelník generálního štábu Armády ČR Aleš Opata. Podle televize plánuje armáda ke hledání kompliců útočníka využít hlavně vojáky, kteří již v Afghánistánu jsou.

"Bude nás zajímat, kdo bombu sestrojil, kdo vybral sebevražedného atentátníka a kdo celou tu věc řídil. Protože pro nás je zásadní, že nikdo nebude beztrestně zabíjet české vojáky v Afghánistánu," řekl Opata ČT. Podle něj to bude stát měsíce úsilí analytických a zpravodajských týmů. "Včetně našich koaličních partnerů, protože ta hrozba se netýká jen České republiky," doplnil.

V dalším rozhovoru pro ČT Opata uvedl, že viníky útoku, pokud budou dopadeni, by mohl čekat soud v Afghánistánu. "Jedna z alternativ je i to, že Afghánistán je právní stát, který má svou justici," řekl. Nyní je ale podle Opaty těžké předjímat, jak celá věc dopadne. Uvedl také, že mezi českými vojáky na základně v Bagrámu není nikdo, kdo by se chtěl předčasně vrátit domů. "Podle mých informací všichni chtějí dokončit svou práci zhruba do poloviny měsíce října," podotkl. Opata půjde na pohřby všech tří padlých vojáků, dodal.

Trojice českých vojáků padla v neděli během pěší hlídky nedaleko afghánského Bagrámu. Podle zástupce ředitele Společného operačního centra ministerstva obrany Štefana Muránského armáda ve čtvrtek obdržela k útoku prvotní oficiální zprávu z koaličního velitelství. Zpráva podle něj potvrdila, že se jednalo o dobře připravenou léčku.

První část patroly, která sesedla z bojových vozidel, čítala šest vojáků. Za úkol měli připravit prostor, který byl určen k provedení operačního úkolu.

Podle České televize šel v čele šestičlenné hlídky americký voják se psem, za ním tři čeští vojáci a za nimi dva afghánští vojáci. V boční ulici hlídka narazila na mladíka, na kterého začal štěkat služební pes. Americký voják zaklekl a zamířil na mladíka. Češi se s připravenými zbraněmi začali k mladíkovi přibližovat. "A v té době se ten atentátník odpálil," řekl Muránský ČT. Při výbuchu byli vážně zraněni také oba afghánští vojáci a americký voják.

Lidé podporují rodiny padlých

Od pondělka lidé posílají peníze do sbírky na pomoc rodinám padlých. Sbírka trvá do konce srpna a již nyní se v ní shromáždily více než čtyři miliony, řekla ČTK mluvčí generálního štábu armády Vlastimila Cyprisová. Ochota veřejnosti přispět je podle předsedkyně výboru Vojenského fondu solidarity Lenky Šmerdové známkou toho, že lidé vnímají armádu pozitivně. "Každý má právo na svůj názor, ale řekla bych i na základě toho výsledku, že těch, kteří armádě drží pěsti, je daleko více," uvedla.

Peníze mohou lidé posílat na účet číslo 44665522/0800 s variabilním symbolem 918 nebo dárcovskou SMS na číslo 87777. Její znění zadají podle toho, kolik peněz chtějí věnovat - DMS VFS 30, DMS VFS 60 nebo DMS VFS 90. Celková částka se pak jednorázově rozdělí rodinám padlých vojáků podle potřebnosti. Roli bude hrát například to, jestli jsou v rodině děti.

Pohřeb jednoho z padlých, Martina Marcina, bude v úterý ve 12:00 Chomutově. "Martin pocházel z Chomutova, narodil se zde a žil, než byl pracovně převelen k posádce do Tábora. Uvažoval i o tom, že se do Chomutova vrátí," řekla dnes ČTK Marcinova teta Martina Jírová. Obřad se podle Cyprisové uskuteční v kostele sv. Ignáce z Loyoly. Město také u kostela zřídilo pietní místo.

Pohřeb Kamila Beneše se bude konat ve čtvrtek 16. srpna v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku, kde Beneš bydlel. Smuteční obřad je naplánovaný od 10:00 v místním kostele, řekl již dříve ČTK starosta Tomáš Jirsa (ODS). "Po obřadu bude následovat pěší průvod na hřbitov," doplnil. Pohřeb třetího padlého Patrika Štěpánka bude podle ČT v pátek 17. srpna ve 13:00 v Plzni. "Půjdu na pohřby všech tří padlých vojáků," řekl generál Opata.

Čeští vojáci v Afghánistánu se po útoku dosud nevrátili do společných hlídek v okolí základny Bagrám, místo hlídkování plní jednotka jiné úkoly, uvádějí zástupci armády.

