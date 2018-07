Klientům H-Systemu vystěhování z Horoměřic nehrozí, dokud se strany nedohodnou

Bytové družstvo Svatopluk a konkurzní správce by se měli dohodnout během srpna.

Praha - Správce konkurzní podstaty Josef Monsport podle senátora Jiřího Čunka (KDU-ČSL) přislíbil, že do vyřešení případu nebude vystěhovávat z Horoměřic žádného z klientů H-Systemu. Novinářům to Čunek řekl po schůzce Monsporta se zástupci bytového družstva Svatopluk, při které v Hrzánském paláci působil jako mediátor premiér Andrej Babiš (ANO). Svatopluk a konkurzní správce by se měli během srpna domluvit na ústavu, který by ocenil nemovitosti v Horoměřicích.

"Před panem premiérem pan Monsport řekl, že do vyřešení případu nebude nikoho z Horoměřic stěhovat. Rozhodnutí Nejvyššího soudu, že se do měsíce mají stěhovat, nebude uplatňovat," uvedl Čunek. Během srpna by se mělo bytové družstvo s Monsportem dohodnout na tom, jaký znalecký ústav, jakým způsobem a k jakému datu bude bytové domy a pozemky oceňovat.

Nejvyšší soud minulý týden nařídil do měsíce opustit domy, které si bývalí klienti H-Systemu vlastními prostředky dostavěli po zkrachování společnosti v roce 1997. Rozhodnutí se týká osmi domů a 60 rodin patřících pod družstvo Svatopluk. Čas na vystěhování dostali od soudu do 23. srpna.

Čunek řekl, že obě strany budou hledat znalecký ústav kvůli ocenění. Důležité je, aby zadavateli posudku byly obě strany. "Život je barevný. Teď bude to ocenění," odpověděl senátor a hejtman Zlínského kraje na dotaz, jak by měla vypadat dohoda, do které Monsport bude s vystěhováním čekat.

Babiš novinářům řekl, že případ je komplikovaný, řeší se 20 let a nebude možné ho vyřešit rychle. "Myslím, že jsme našli dohodu na další postup. Důležité je, že těm lidem nehrozí vystěhování a že došlo k nějaké dohodě na postupu ohledně ocenění bytových jednotek a pozemku," uvedl Babiš.

Zástupce bytového družstva Svatopluk Martin Junek litoval, že ostatním věřitelům nevyšel na pondělním jednání vstříc hlavní věřitel. "Velmi jsem si sliboval, že firma Gomanold, reprezentovaná panem Petrem Pavlem, nám nějakým způsobem vyjde vstříc a třeba nebude trvat na monetizaci těch pohledávek, ale bylo tomu naopak.

Firma stále trvá na tom, že chce získat z konkurzu co nejvíce peněz a my, klienti H-Systemu to budeme muset nějakým způsobem platit," uvedl.