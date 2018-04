Muž pracovníkovi kovošrotu prorazil lebku tyčí a utekl, odpykat si má 13 let. Jsem nevinen, hájí se

před 4 hodinami

Zaměstnanec výkupny utrpěl i další zranění, když se snažil rány krýt. Přežil, ale musel podstoupit řadu operací. Dodnes mu chybí část lebeční kosti.

Brno - Krajský soud v Brně poslal za pokus o vraždu na 13 let do vězení se zvýšenou ostrahou osmatřicetiletého Lubomíra Sochora. Podle obžaloby napadl v jedné z výkupen kovů tamního pracovníka a způsobil mu vážná poranění hlavy. Muž vinu popřel. Hrozilo mu až 18 let vězení. Rozsudek není pravomocný, strany si ponechaly lhůtu pro možnost odvolání.

Podle obžaloby přišel Sochor do výkupny kovů v brněnských Židenicích prodat v září 2016 mosaz, při prodeji předložil odcizené doklady. Jednašedesátiletého pracovníka výkupny následně napadl tyčí, nejméně osmkrát jej udeřil do hlavy a utekl. Muž utrpěl vážné poranění hlavy, předmět mu prorazil lebku. Zaměstnanec výkupny ale utrpěl i další zranění, když se snažil rány krýt. Přežil, ale musel podstoupit řadu operací. Dodnes mu chybí část lebeční kosti.

"Bylo bezpečně prokázáno, že skutkový děj proběhl tak, jak je uvedeno v obžalobě. Soud se v plném rozsahu ztotožnil s argumentací obžaloby," uvedla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Jaroslava Bartošová. Doplnila, že šlo především o nepřímé důkazy, které však tvořily uzavřený celek. Stěžejním důkazem byla podle ní rekognice, kterou policisté provedli s korunní svědkyní.

Podle obžaloby muže usvědčuje například kšiltovka, kterou kriminalisté našli na místě činu, byla na ní DNA obžalovaného. Na jednom z dokladů obžalovaného, který se našel na místě činu, Sochor také zanechal pachovou stopu. Dalším důkazem byl podle obžaloby kamerový záznam a především svědectví ženy, která pachatele ve výkupně viděla. Při následné policejní rekognici Sochora poznala.

Podle obhajoby byla kšiltovka na místě už z předchozí doby a odcizený průkaz mohl vzít v bytě obžalovaného kdokoliv. Bydleli s ním další tři lidé, kteří byli závislí na drogách, Sochor drogy dříve prodával. Jeho rejstřík trestů čítá 26 zápisů, především za majetkovou trestnou činnost.

"Je mi líto, co se stalo, ale nemám s tím nic společného, jsem nevinen v této věci," uvedl už dříve před soudem Sochor.

Muž je v současné době ve výkonu trestu za jiné trestné činy, dnešní trest je souhrnný. Muž má zdravotní pojišťovně napadeného pracovníka výkupny zaplatit i 119 tisíc korun, poškozený byl s náhradou škody odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.