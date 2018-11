Musí být odvolaný ředitel loajální? Soud bude znovu řešit odchod Hermana z ÚSTR

Pokud by nyní soudy "obrátily" a rozhodly v Hermanův neprospěch, musel by bývalý ministr vracet odstupné, které dostal, a navíc hradit i náklady na soudní řízení.

Případ má dvě roviny. Odvolání Hermana z funkce ředitele a jeho úplné propuštění. Hermana odvolala rada ústavu z funkce ředitele 10. dubna 2013 a o dva dny později pak dostal výpověď pro nadbytečnost. Obojí opakovaně řešily soudy všech stupňů - od Obvodního soudu pro Prahu 3 přes Městský soud v Praze až po Nejvyšší soud.

Nejdříve Obvodní soud pro Prahu 3 řekl, že i pouhé odvolání z funkce ředitele bylo protizákonné. Rada je odůvodnila tím, že s ní Herman nespolupracuje a neplní uložené úkoly.

Podle soudu ale při úkolování Hermana rada překročila své kompetence, když požadovala "právně nemožná řešení" a zasahovala do Hermanových personálních kompetencí. "Odvolání bylo výrazem zneužití práva takové intenzity, že je na místě vyslovit neplatnost tohoto aktu," konstatoval Obvodní soud pro Prahu 3.

Odvolací městský soud mu ale verdikt vrátil. "Rada může ředitele odvolat kdykoli bez uvedení důvodu a v posuzovaném případě tak učinila na zasedání, k němuž byli všichni členové řádně předvolaní a v jehož úvodu byl na program jednání tento bod zařazen," konstatoval.

Spor o vedení ústavu

Spor mezi Radou Ústavu pro studium totalitních režimů a ředitelem Danielem Hermanem eskaloval počátkem roku 2013. A to poté, co Senát do rady zvolil tři nové členy, spřízněné s ČSSD, která požadovala zrušení ústavu. Nová rada začala Hermanovi vyčítat špatné řízení a upadající prestiž. Herman a někteří historikové radu zase označovali za zpolitizovanou. Kromě Hermana rada odvolala i jeho náměstka Eduarda Stehlíka. Na protest proti tomu rezignovala celá patnáctičlenná vědecká rada ústavu. Kromě předsedy Michaela Krause a místopředsedy Daniela Vaňka odstoupili kardinál Miloslav Vlk, expředseda Akademie věd Rudolf Zahradník, politolog Stanislav Balík či profesor Igor Lukeš.