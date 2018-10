před 16 hodinami

Ministr obrany Lubomír Metnar se o víkendu seznámil s úkoly mise českých vojáků přímo v Afghánistánu. Při té příležitosti také uctil památku tří Čechů, kteří tam padli v srpnu po útoku sebevraha. Armáda o tom v neděli informovala na svém webu. "Ministr splnil srpnový slib, že jeho první cesta do mise povede do Afghánistánu," řekl mluvčí ministerstva Jan Pejšek. Podle něj ministra tentokrát nedoprovázeli novináři z bezpečnostních a kapacitních důvodů. "Jste to vy, na které může být naše republika hrdá," poděkoval ministr přítomným vojákům za práci.