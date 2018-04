Mezi Nizozemci, kteří v Praze napadli číšníka, byl i policista. Do Prahy přijeli oslavit svatbu

AKTUALIZOVÁNO před 5 hodinami

Státní zástupce navrhuje pro dva Nizozemce, kteří měli napadnout v Praze číšníka, vazbu. Ve čtvrtek o ní bude rozhodovat soud.

Amsterodam, Praha - Státní zástupci podali návrhy na potrestání tří Nizozemců podezřelých z výtržnictví po sobotním napadení číšníka v centru Prahy. Pro dva hlavní útočníky, kteří čelí obvinění z těžkého ublížení na zdraví, navrhli vazbu. O všech návrzích bude ve čtvrtek rozhodovat soud.

Kvůli podezření z napadení číšníka zadrželi policisté v pondělí sedm Nizozemců ve věku 24 až 32 let. Pět z nich obvinili, zbylé dva propustili s tím, že se konflikt snažili spíše uklidnit.

"V souvislosti s incidentem jsme podali návrh na vzetí do vazby na dva cizince, a to k Obvodnímu soudu pro Prahu 1," řekl šéf Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Jan Lelek. Oba muži jsou podle něj obviněni jak z těžkého ublížení na zdraví, tak i z výtržnictví. Jeden z nich je stíhán i za další ublížení na zdraví, a to kvůli pátečnímu napadení v baru. V případě prokázání viny mužům hrozí tři až deset let vězení.

Mluvčí soudu Pavla Hájková potvrdila, že návrhy na vazbu už k soudu dorazily. "Rozhodovat budeme ve čtvrtek v 9:00," uvedla.

Nizozemci požádali velvyslanectví o konzulární pomoc

Nizozemci, které česká policie obvinila z napadení číšníka v Praze, zpočátku odmítali konzulární pomoc, později o ni ale nizozemské velvyslanectví přece jen požádali. S odvoláním na mluvčího nizozemského ministerstva zahraničí o tom informovala veřejnoprávní stanice NOS. Podle zprávy serveru listu Algemeen Dagblad (AD) vyrazilo sedm Nizozemců do Prahy proto, aby oslavili nadcházející svatbu jednoho z nich. Jeden ze skupiny přátel pracuje u amsterodamské policie.

Skupinu Nizozemců, z nichž většina podle listu AD pochází z Haagu a okolí, zadržela česká policie kvůli podezření, že v sobotu v restauraci v centru Prahy napadli číšníka, který je upozornil, že nesmějí konzumovat donesený alkohol.

Podle listu AD jsou hlavními podezřelými dva bratři, přičemž jeden z nich je majitelem fitness studia, v němž zároveň pracuje také jako trenér. Příbuzný obou mužů, který kontaktoval nizozemský server, uvedl, že ani jeden z nich nemá záznam v trestním rejstříku.

Podle fotografií, které zveřejnila nizozemská média, jež se případu z Prahy obšírně věnují, bylo všech sedm mužů ve velmi dobré fyzické kondici.

Policejní mluvčí Frans Zuiderhoek serveru AD potvrdil, že jeden ze skupiny Nizozemců pracuje u amsterodamské policie. Patří podle něj ovšem k těm, kteří byli propuštěni na svobodu. Podle mluvčího se navíc snažil během incidentu celou situaci uklidnit. Amsterodamská policie se nicméně jeho chováním v Praze zabývá.

