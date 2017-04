Dalík je na svobodě. Ze znojemské věznice ho odvezl kolega ve tmavém volvu

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Nejvyšší soud ve středu nařídil s okamžitou platností propustit lobbistu Marka Dalíka, který si od září odpykával čtyřleté vězení za korupci při nákupu obrněných vozidel Pandur pro českou armádu. Informovala o tom Česká televize. Soud tak rozhodl poté, co neveřejně projednal dovolání Dalíka i státního zastupitelství, řekl mluvčí NS Petr Tomíček. Podrobnosti k rozhodnutí zatím nesdělil, nejprve soud zpracuje písemné odůvodnění. Dalík věznici opustil odpoledne.

Praha - Marek Dalík ve středu opustil věznici ve Znojmě poté, co o jeho okamžitém propuštění rozhodl Nejvyšší soud. Ten neveřejně projednal dovolání lobbisty i státního zastupitelství. Dalík ve vězení strávil přes sedm měsíců, opustil ho ve středu odpoledne.

Městský soud v Praze uložil Dalíkovi za pomoc k přijímání úplatku pět let. Vrchní soud čin překvalifikoval na pokus o podvod a vyměřil Dalíkovi čtyři roky.

"Potvrzuji, že dnes (ve středu) senát trestního kolegia rozhodoval ve věci nejen dovolání pana Marka Dalíka, ale také nejvyššího státního zástupce. A poté, co o tom společně rozhodl, tak vydal okamžitý příkaz k propuštění Marka Dalíka z výkonu trestu. Podle zákona se bude vypracovávat odůvodnění 20 dnů," vysvětlil Aktuálně.cz mluvčí Nejvyššího soudu Tomíček.

"Lehce po poledni jsme to posílali do věznice," doplnil mluvčí. Tomíček dodal, že o dovolání rozhodoval tříčlenný senát, jehož předsedou byl Eduard Teschler a členy byli ještě Vladimír Jurka a Pavel Šilhavecký.

Dalík opustil vězení ve voze Volvo s tmavými skly, s novináři nemluvil. Advokát Radek Šmerda, který se podílel na jeho obhajobě, řekl, že pro klienta přijel do Znojma jeho kolega, advokát z Brna. Měli domluveno, že auto vjede dovnitř do věznice. Dalík strávil ve vězení přes sedm měsíců.

Podle advokáta Šmerdy, který se podílel na Dalíkově obhajobě, Nejvyšší soud patrně zrušil rozsudek nad jeho klientem, jiný důvod k okamžitému propuštění z výkonu trestu reálně v úvahu nepřipadá. Na papíře zatím ale advokát nic nemá, důvody nezná, bude čekat na písemné odůvodnění.

Dovolání poukazovalo na porušení zásad férového procesu, například ignorování některých důkazních návrhů nebo překvalifikování činu na podvod, aniž se k tomu mohl Dalík účinně vyjádřit. Znaky podvodu navíc naplněny nebyly, řekl Šmerda.

"Je dobrá zpráva, že funguje právo na spravedlivý proces. Lze dedukovat, že byl zrušen ten odsuzující rozsudek. Zrušený mohl být, jen pokud došlo k zásadnímu právnímu pochybení. Jinak Nejvyšší soud takto věci neřeší," řekl Aktuálně.cz Dalíkův advokát Tomáš Gřivna.

Bradáčová: V rozsudku byla chyba

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová Aktuálně.cz řekla, že rozhodnutí nižší instance obsahovalo chybu. "Neznám rozhodnutí Nejvyššího soudu, ale v obecné rovině, rozhodnutí jednoho z nižších soudů obsahovala vadu. Ta vada spočívala buď v samotném výroku soudu, nebo v řízení, které předcházelo vydání toho rozhodnutí. Takže soud považuje rozhodnutí nějakého nižšího soudu za nezákonné," vysvětlila Aktuálně.cz Bradáčová.

"Je to rozhodnutí soudu a musíme ho respektovat. Mohu si jen přát, aby takovýchto rozhodnutí, kde jsou vady, bylo co nejméně," dodala.

Podle právníků nejspíš Dalík s dovoláním u Nejvyššího soudu uspěl. "Pan Dalík byl pravděpodobně úspěšný s dovolacím soudem. Pokud dovolací soud zruší rozsudek odvolacího soudu, tak má povinnost ho pustit z výkonu trestu," popisuje právní proces advokát Jaroslav Ortmann. Případ se tak vrací zpět odvolacímu soudu, který nakonec může rozhodnout úplně jinak.

Policisté vyšetřovali Dalíka, bývalého poradce někdejšího premiéra Mirka Topolánka (ODS), na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyr. Svědek v březnu 2011 uvedl, že lobbista požadoval 18 milionů eur (půl miliardy korun) za pokračování v nákupu pandurů. Soud Dalíka nakonec poslal do vězení za to, že podváděl, když předstíral, že může zakázku ovlivnit, a pokusil se tím od zbrojařů vylákat peníze. Naopak se neprokázalo, že by šel pro úplatek na žádost někoho z vlády. Lobbista vinu popíral.

autoři: Jakub Zelenka, Domácí, ČTK

