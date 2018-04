KDU-ČSL navrhuje "důchodovou reformu" pro matky. Za každé dítě mají dostat 500 korun měsíčně navíc

24. 4. 2018

V současnosti je rozdíl mezi průměrným důchodem mužů a žen zhruba 2000 korun.

Praha - Lidovci chtějí zvýšit důchody ženám v závislosti na počtu dětí, které mají. Navrhují také dřívější odchod do důchodu v závislosti na počtu vychovaných dětí. Ženy jsou nyní sice za vychované děti při odchodu do důchodu zvýhodněné, u později narozených se ale rozdíly postupně snižují. Příslušný návrh zákona chtějí lidovci předložit v prvním pololetí, budou pro něj hledat podporu u ostatních stran ve sněmovně, řekli novinářům představitelé KDU-ČSL.

Podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka jsou v nynějším důchodovém systému ženy s dětmi trestány, protože kvůli době, kdy se starají o děti a mají nižší odvody pojistného, mají nižší důchody. Lidovci proto chtějí zvýšit důchody matkám o 500 korun měsíčně za každé narozené dítě.

"Má-li být udržitelný důchodový systém, musejí být děti. A mají-li být děti, pak nemají být matky trestány za to, že děti mají," řekl Bělobrádek. Upozornil, že v současnosti je rozdíl mezi průměrným důchodem mužů a žen zhruba 2000 korun.

Podle lidovců sice důchodový systém potřebuje komplexní reformu, její příprava ale potrvá dlouho, pokud by mělo dojít k dohodě napříč politickým spektrem. "Proto navrhujeme aspoň odstranění těch největších nespravedlností a diskriminací," řekl Bělobrádek.

Šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek očekává, že lidovci předloží do sněmovny návrh na úpravu důchodů ještě v prvním pololetí letošního roku. Pro zákon budou shánět podporu i u ostatních poslaneckých klubů. Zároveň jsou lidovci podle Bartoška připraveni zapojit se i do jednání o komplexní důchodové reformě s ostatními sněmovními stranami.

Podle nyní platných pravidel se rozdíly důchodového věku u žen bezdětných a matek postupně sjednocují. Zatímco například bezdětná žena narozená v roce 1956 má nárok na penzi od 63 let a dvou měsíců, stejně stará žena s jedním dítětem od 61 let a osmi měsíců a žena se dvěma dětmi od 60 let a čtyř měsíců. Od roku narození 1957 jsou ale zvýhodněné už pouze ženy se dvěma a více dětmi. Až od ročníku 1975 nezáleží na tom, zda je žena bezdětná, nebo vychovala například pět a více dětí.