Lékař nařkl ředitele ze šikany, soud se vleče 14 let. Oba mezitím zemřeli a konec je v nedohlednu

před 12 hodinami

Brněnský lékař chtěl milionové odškodné kvůli tomu, že po údajné šikaně od ředitele nemocnice musel podat výpověď a nemohl najít odpovídající zaměstnání. Nemocnice se za šikanu nejdříve omluvila, pak ji ale začala popírat a omluvu označila za chybu své bývalé advokátky. Soudy řeší případ už čtrnáctým rokem a konec je stále v nedohlednu. Lékař i šikanující ředitel již mezitím umřeli. Ačkoliv se podle statistik soudy zrychlují a rozsudek padne v průměru za 197 dní, v tomto případě se čekání na definitivní verdikt ještě protáhne. Soudy se totiž případy šikany na pracovišti a jejího odškodnění teprve učí řešit.

Brno - Již plných 14 let řeší soudy neobvyklý případ údajné šikany v Úrazové nemocnici v Brně. V červenci 2003 podal její vedoucí lékař Jiří P. výpověď - podle svých slov po stupňující se šikaně ze strany tehdejšího ředitele nemocnice.

Vzápětí také podal žalobu. Za neřešení šikany, která jej donutila odejít, chtěl odškodné ve výši ušlého výdělku - odchodem z dobře placené pozice vedoucího lékaře a náměstka ředitele nemocnice si výrazně platově pohoršil. Nějakou dobu zůstal nezaměstnaný a pak odešel do předčasného důchodu.

Ani po čtrnácti letech přitom není spor u konce. V případě totiž dvakrát zasáhl Nejvyšší soud, který zrušil předchozí pravomocné verdikty obecných soudů. První z nich žalobu zamítl, druhý pak naopak dal lékaři Jiřímu P. zcela za pravdu.

Nyní běží třetí kolo a konečný verdikt je v nedohlednu. Soudce Jiří Vašíček z Krajského soudu v Brně sice chtěl pravomocný rozsudek vynést toto úterý, ale nakonec musel případ odročit. Jiří P. totiž před několika týdny zemřel a musí se vyřešit, kdo bude jeho nástupcem ve sporu. Již dříve přitom zemřela i druhá hlavní postava příběhu, bývalý ředitel nemocnice.

Omluva byla chyba

Nemocnice odmítá, že by se její dřívější vedení dopustilo vůči Jiřímu P. šikany. Již před lety přitom šikanu přiznala a Jiřímu P. se za chování bývalého ředitele omluvila.

"Úrazová nemocnice se omlouvá, že v měsících červnu a červenci 2003 došlo ze strany tehdejšího ředitele nemocnice k šikaně MUDr. J. P. CSc, jeho diskriminaci z důvodu zdravotního stavu, respektive porušení zákazu zneužití práva tehdejším ředitelem nemocnice, čímž byla ponížena lidská důstojnost, vážnost a profesní odbornost žalobce," stojí v omluvě z prosince 2008. Tato omluva ukončila smírem jeden ze dvou soudních sporů, které Jiří P. vyvolal.

Nemocnice uvedenou omluvu popisuje jako pochybení své bývalé právní zástupkyně, která si prý myslela, že spory tím ukončí. Smír uzavřela, aniž by jeho okolnosti předem konzultovala s tehdejším vedením nemocnice.

"Poškodilo nás to a oslabilo to naši argumentaci. Ale nadále jsme přesvědčeni, že k žádné šikaně nedošlo," uvedla současná advokátka nemocnice Hana Mimochodková, která ale případ do konečného rozhodnutí nechce více komentovat. Smír totiž zastavil jen spor o poškození osobnostních práv, ale žalobu o odškodné za nucenou výpověď Jiří P. nestáhl a soudy ji dál musí řešit.

Nejdříve zamítly, poté vyhověly

Městský soud v Brně a poté i Krajský soud v Brně žalobu Jiřího P. o celkem 1,4 milionu korun jako náhradu ušlého příjmu nejdříve zamítly. A poukázaly na to, že to byl on sám, kdo dal výpověď. "Samotné jednání žalované (nemocnice) bylo pouze motivem žalobce, který se sám o své vůli rozhodl pracovní poměr ukončit," rozhodl v listopadu 2010 Krajský soud v Brně s tím, že tak není příčinná souvislost mezi šikanou a výpovědí.

Jiří P. ale podal dovolání k Nejvyššímu soudu. A ten oba předchozí rozsudky zrušil. Podle něj totiž nelze brát to, že podal sám výpověď, izolovaně od důvodu jejího podání.

"Za situace, kdy byl šikanován z důvodu zdravotního stavu, čímž byla ponížena lidská důstojnost, vážnost a profesní odbornost žalobce, nelze úspěšně dovozovat, že diskriminační jednání žalované nemělo za následek skončení pracovního poměru," uvedl předseda senátu Nejvyššího soudu Zdeněk Novotný, podle něhož nelze požadovat, aby šikanovaný lékař "pasivně vyčkával dalšího vývoje věcí a nadále trpně snášel jednání žalované, aniž by mu byla dána možnost mu aktivně čelit".

Soudy proto rozhodly znovu a pro změnu plně vyhověly žalobě a Jiřímu P. přiznaly celou sumu 1,4 milionu korun plus 400 tisíc na úrocích. "V projednávané věci byly splněny předpoklady odpovědnosti za škodu," konstatoval Krajský soud v Brně v prosinci 2013.

Proti tomu ale tentokrát podala dovolání nemocnice a Nejvyšší soud verdikty opět zrušil. Podle něj předchozí soudy pro změnu nekriticky přijaly tvrzení žaloby a nevysvětlily, proč akceptovaly celou požadovanou sumu 1,4 milionu korun a zda nemohla být nižší. Nyní proto běží třetí kolo. "Ten spor běží čtrnáctý rok a nic není rozhodnuté. A mezitím je tam pátý ředitel a řeší to za ně třetí právník," konstatuje advokát Jiřího P. Vít Palarčík.

Kdo prohraje, zase podá dovolání

Ve třetím kole pro změnu prvoinstanční Městský soud v Brně žalobu znovu zamítl. "Vůbec nerespektoval názor Nejvyššího soudu," uvedl advokát Palarčík. Čtrnáct let starý případ měl znovu pravomocně - již napotřetí - rozhodnout toto úterý odvolací Krajský soud v Brně.

Jenže kvůli smrti Jiřího P. jej neuzavřel. Soudce Jiří Vašíček jednání odročil na polovinu listopadu, než oficiálně skončí dědické řízení po zesnulém lékaři. Jedinou dědičkou má být jeho manželka, která se chce podle advokáta Víta Palarčíka o ušlou mzdu svého muže dál soudit.

"Ve věci nyní nelze rozhodnout. Žalobce zemřel a dědické řízení dosud není řádně ukončeno," vysvětlil soudce Vašíček a jednání odročil. Advokát Palarčík předpokládá, že úřady dědictví uzavřou do dvou měsíců. Pak by měl o případu krajský soud opět jednat a vynést rozsudek. Proti němu však mohou obě strany podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Průměrný soud rozhodne za 197 dnů

Čtrnáct let čekání na definitivní verdikt je přitom v kontrastu s posledními statistikami, kdy ministerstvo spravedlnosti oznámilo, že soudní řízení se zrychlují. Vydání rozsudku v civilním sporu trvá v průměru jen něco málo přes půl roku - přesně 197 dnů.

"Tady je přitom jistota, že to ještě nejméně dva roky potrvá," říká advokát Palarčík, který poukazuje na to, že ať rozhodne odvolací soud jakkoliv, téměř jistě jedna ze stran podá opět dovolání k Nejvyššímu soudu.

A jak si vysvětluje nutný dvojí zásah Nejvyššího soudu, po němž soudy své předchozí verdikty vždy zcela otočily? Sám připouští, že případů šikany je zatím málo a soudy se je učí řešit. "Jakmile máte trochu složitější věc, kde se musí spočítat výše škody, tak to vždy běží dlouho," konstatuje.