Kontroly na Hradě se mohou přesunout do zahrad. Chci využít všech možných prostředků, míní Mynář

30. 3. 2018

Hrad uvažuje o přesunu bezpečnostní kontroly návštěvníků. Ti musí před vstupem do areálu, kde sídlí i prezident Miloš Zeman být prohledáni a projít detekčními rámy.

Praha - Bezpečnostní kontroly návštěvníků Pražského hradu by se měly konat na jiném místě než v současnosti. U Prašného mostu by se měly přesunout do sousedních hradních zahrad, kde vznikne zastřešené a vyhřívané kontrolní místo. U Hradčanského náměstí by Pražský hrad rád situaci vyřešil ve spolupráci se sousedním pražským arcibiskupstvím. ČTK to řekl kancléř prezidenta Vratislav Mynář.

Bezpečnostními kontrolami u vstupů do areálu Hradu musí projít všichni návštěvníci. Zástupci Pražského hradu často kritizované opatření hájí. Reaguje podle nich na současné bezpečnostní hrozby a je v souladu s požadavky bezpečnostních složek.

Mynář ČTK řekl, že bude chtít využít "všech možných prostředků" pro zajištění bezpečnosti Hradu. Měly by mezi nimi být skenery, kamerový systém nebo modernizace velína. V nejbližší době se podle něj bude soutěžit za dozoru ministerstva obrany firma, která by vytvořila projekt na řešení "nejpalčivějších" bezpečnostních opatření, tedy třeba právě modernizace velína nebo doplnění kamerového systému.

V minulosti se mluvilo o tom, že by si Hrad mohl pořídit kamerový systém, který dokáže rozpoznat obličeje. Zda bude skutečně nakoupen, zatím Mynář neví. "Nejsem zastánce toho, aby "velký bratr" věděl o všem. Rozumím ale tomu, že to je vývoj," poznamenal. Věc podle něj Hrad konzultuje s odborníky.

Zastřešené a vytápěné kontroly

Podle Mynáře by se měl postupně zlepšit pro návštěvníky Hradu komfort kontrol. Současné provizorní přístřešky by mělo nahradit nové řešení. "Kontroly budou zastřešené, vytápěné, tedy lepší komfort pro návštěvníky, ale i pro policisty a vojáky," řekl Mynář. Vyřešit kontroly je ale podle něj velmi složité kvůli památkové lokalitě. "Trvalo nám delší dobu najít společnou řeč s památkáři, kde půjde vytvořit kontrolní místa," poznamenal.

V současné době má již podle něj Hrad projektovou studii situace před Prašným mostem. S památkáři se dohodl na zřízení kontrol u takzvaného domu sokolníka. Návštěvníci by v místech, kde je kontrola nyní, prošli zídkou u začátku zahrad a u restaurace Lví dvůr k domu sokolníka. U něj by byla vytvořena krytá kontrola včetně vstupních rámů.

Situace na Hradčanském náměstí je podle Mynáře složitější a k dohodě s památkáři ještě nedošlo. "Snažíme se o podporu s pražským arcibiskupstvím, hledáme alternativu, že bychom případně částečně využili jejich zahrad," poznamenal.