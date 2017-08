Ovlivňoval Babiš finanční správu? Zlikvidovaná firma FAU zbavila úřady mlčenlivosti

AKTUALIZOVÁNO před 2 hodinami

Ministr financí Ivan Pilný vyzval vedení finanční správy, aby požádalo společnost FAU o zbavení mlčenlivosti. Jinak údajně nemůže splnit výzvu premiéra Bohuslava Sobotky k prověření postupu berních úředníků a toho, zda je v kauze FAU neúkoloval tehdejší ministr Andrej Babiš. Firma FAU žádosti obratem vyhověla, prověrka tak může začít.

Praha - Ministr financí Ivan Pilný (ANO) se domnívá, že není oprávněn prověřovat postup berních úředníků. Nemůže tak splnit úkol, který dostal od premiéra Bohuslava Sobotky, aby prověřil, zda bývalý ministr financí Andrej Babiš neovlivňoval práci berních úředníků při likvidaci společnosti FAU, která sídlila v areálu jeho Agrofertu.

"Ministr financí nemá vzhledem k povinnosti mlčenlivosti finanční správy umožněn přístup k detailům daňových řízení," argumentuje Pilný s tím, že požádal generálního ředitele Martina Janečka, aby vyzval společnost FAU ke zbavení mlčenlivosti. "Bez toho není možné vést o případu jakoukoliv seriózní diskusi," dodal Pilný.

Babiš uvedl, že zbavení mlčenlivosti považuje za nesmysl. Dodal ale, že je ale rád, že bude mít finanční správa možnost hájit svůj postup. "Já už nejsem ministr a nikdy jsem nebyl šéf finanční správy. Já s tím nemám nic společného, to je zase nějaká provokace," řekl.

Kauza společnosti FAU začala zjištěním Hospodářských novin, že Babiš měl o firmu FAU, které sídlila v jeho přerovské Precheze, zájem a snažil se ji ovládnout. Posléze firmu kontroloval finanční úřad, který jí doměřil stovky milionů na DPH a následně vydal takzvaný zajišťovací příkaz. Ten úředníkům umožnil společnosti zabavit veškerý majetek a FAU skončila v konkurzu.

Na Twitteru se po zveřejnění těchto informací objevila tajně pořízená nahrávka s Babišem, na níž předseda ANO sděluje informace, ke kterým by jako tehdejší ministr financí vůbec neměl mít přístup. "Hoši na ně klekli a je to v insolvenci," popisoval Babiš, jak firma FAU skončila.

Kvůli podezření, že Babiš ovlivňoval práci finanční správy, aby mohl likvidovat své konkurenty, vyzval Sobotka Pilného k prověření celého případu. Ten nejprve odmítl s tím, že se kauzou zabývá Nejvyšší správní soud. "Bylo by to vlamování se do otevřených dveří," řekl v pondělí Pilný.

Další den se ale rozhodl přenést problém na Generální finanční ředitelství, aby požádalo společnost FAU o zproštění mlčenlivosti. "Jako ministr financí nejsem oprávněn k žádnému vyšetřování a nedisponuji nástroji orgánů činných v trestním řízení," uvedl Pilný.

Mluvčí Generálního finančního ředitelství Gabriela Štěpanyová uvedla, že finanční správa obratem o zbavení mlčenlivosti společnost FAU požádala. "Není-li medializace této kauzy zcela účelová, pak lze věřit, že firma FAU to ve vlastním zájmu učiní a umožní veřejnosti seznámit se rovněž s argumenty finanční správy," uvedla mluvčí.

Právník společnosti FAU Alfréd Šrámek žádosti vyhověl a zaslal zproštění mlčenlivosti vůči všem médiím. Zproštění se týká ministra financí Ivana Pilného, jeho předchůdce Andreje Babiše a všech finančních a celních úřadů.