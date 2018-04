Jak chránit krajinu? Čeští zemědělci často nevědí o všech možnostech a dotacích, říkají ornitologové

24. 4. 2018

Zemědělci mohou čerpat část peněz na svou činnost za to, že dělají opatření prospěšná přírodě. Často ale o tom nevědí.

Praha - Zemědělci v Česku nevyužívají dostatečně všechny možnosti, jak chránit krajinu. Na mnohá opatření přitom mohou čerpat peníze z veřejných zdrojů. Mnohdy o tom ale nevědí, nebo je pro ně procedura příliš složitá, řekl Václav Zámečník z České společnosti ornitologické, který se tomuto tématu dlouhodobě věnuje. Ornitologové pozvali do Prahy odborníky z jiných evropských zemí, aby na čtvrteční konferenci předvedli, jaké programy na ochranu krajiny mají u nich a jak je zemědělci využívají.

Podle ornitologů se česká zemědělská krajina potýká hlavně s úbytkem druhové pestrosti, degradací půdy, nedostatkem vody i její kontaminací nežádoucími chemickými látkami.

"Jak dokládá výzkum, existuje celá řada opatření, která mohou podpořit druhovou rozmanitost na jedné straně, a současně přispět k omezení chemické zátěže nebo ke zlepšení struktury půdy," uvedl Zámečník.

Zemědělci mohou čerpat část peněz na svou činnost za to, že dělají opatření prospěšná přírodě. Patří mezi ně například vysazování krmných či nektarodárných biopásů. Ve skutečnosti ale podle Zámečníka nevyužívají vše, co mohou. Například biopásy podle něj vysazuje nanejvýš několik desítek zemědělců, přitom je to opatření, které má pro druhovou pestrost velký význam.

"Už dnes některé země bijí na poplach kvůli propadu počtu opylovačů, což ohrožuje úrodu mnoha druhů ovoce a některých zemědělských plodin," uvedl Zámečník.

Na konferenci vystoupí odborníci z Německa, Rakouska, Maďarska a Irska. Ukážou, jak v jejich zemích fungují některé cílené dotace. "Měla by to být inspirace pro zemědělce, co všechno lze dělat a jakou cestou se mohou vydat," řekl ornitolog.

Konferenci spolupořádá ministerstvo zemědělství, podílí se na ní také ministerstvo životního prostředí.