Inspekce zjišťovala, zda policistka žije s otcem svých dětí. Prohledala jí byt, nasadila sledování

před 7 hodinami

Na začátku kauzy byl spor mezi důstojnicí a její nadřízenou na Policejním prezidiu ČR.

Praha - Domovní prohlídku i sledování nasadila Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) na policistku kvůli tomu, aby zjistila, zda žije s otcem svých dětí. Chtěla tak dokázat, že Romana M. z Policejního prezidia ČR čerpala víc volna na ošetřování dětí, než jí umožňoval zákon. Podle bývalého šéfa odposlechů Tomáše Almera jsou ale nasazené prostředky nepřiměřené a přišly inspekci dráž, než kolik činí škoda, již měla policistka údajným podvodem zaměstnavateli způsobit. Státní zastupitelství nemělo podle něj kroky vůbec povolit.

Na začátku kauzy byl spor mezi Romanou M. a její nadřízenou na policejním prezidiu. Policistka tvrdí, že jí po návratu z mateřské v roce 2013 začala nadřízená házet klacky pod nohy. "Na pracovišti se k ní chovali tak, že se ji snažili donutit k 'dobrovolnému' odchodu, například jí dávali za vinu něco, za co nenesla odpovědnost," tvrdí její advokát Václav Strouhal.

Důstojnice si na na údajnou šikanu a diskriminaci stěžovala policejní ombudsmance. Nakonec zůstala doma s tím, že se stará o své dvě nemocné děti, což opakovaně dokládala lékařskými potvrzeními. V práci od roku 2013 nebyla.

Letos v únoru inspekce Romanu M. obvinila z podvodu, kterým měla svému zaměstnavateli způsobit škodu 326 tisíc korun.

Jenže vyšetřovatelé netvrdí, že by policistka na volno neměla nárok a nerozporují ani zdravotní stav jejích dětí. Romana M. podle nich spáchala podvod, když opakovaně nepravdivě uvedla, že se o své děti stará sama. V tom případě totiž nemá nárok na běžných 9 dní volna na péči o ně, ale rovnou na 16. Inspekce jí tak do způsobené škody naúčtovala tento sedmidenní rozdíl, a to rovnou čtyřicetkrát. V tolika případech si totiž policistka volno vzala.

"Ve všech těchto případech žádala o služební volno jako osamělý příslušník bezpečnostních sborů, k čemuž opakovaně doložila čestné prohlášení o osamělosti," píše v obvinění komisařka GIBS Lucie Hořejší.

Inspekce proto nasadila na Romanu M. sledování, aby dokázala, že s otcem svých dětí stále žije. Operativci do protokolu zaznamenali, že policistka společně s tímto mužem venčí psa, nakupují či vyprovázejí děti.

V půlce února navíc v bytě u Romany M. proběhla domovní prohlídka, v rámci které "bylo mimo jiné zadokumentováno pánské oblečení a pánské potřeby osobní hygieny".

GIBS na základě těchto zjištění dospěla k názoru, že policistka své děti vychovává spolu s jejich otcem, a obvinila ji z podvodu.

GIBS i Městské státní zastupitelství v Praze, které případ dozoruje, Aktuálně.cz potvrdily, že se případ nadále vyšetřuje. "Trestní stíhání obviněné příslušnice je vedeno na svobodě. Obviněná si podala proti usnesení stížnost, o které aktuálně rozhoduje státní zástupce," řekl redakci mluvčí GIBS Ivo Mitáček.

K důvodům, proč byla policistka sledována a byl jí prohledán byt, se vyjádřit odmítl. "Vzhledem k počáteční fázi vyšetřování a neukončeným procesům trestního řízení není možné z naší strany poskytnout další bližší okolnosti případu," dodal Mitáček.

Advokát Strouhal tvrdí, že inspekce policistku sledovala nejméně sedm dní, což je podle něj vzhledem k povaze obvinění nepřiměřené. "Za celou dobu své praxe jsem nezažil to, že by se v podobném případě postupovalo takovýmto razantním způsobem," říká advokát. Tvrdí také, že před měsícem po domovní prohlídce inspekce jeho klientku zadržela a odvezla k výslechu i přesto, že už s vyšetřovateli byla domluvena na termínu, kdy se dostaví vypovídat.

"Domovní prohlídka byla provedena, protože se domnívali, že by moje klientka mohla disponovat vyrobenými razítky lékařů a sama si vystavovat lékařská potvrzení. Toto bylo nepodložené, účelově a nepravdivě vykonstruované. Žádná razítka neměla, zprávy si nevystavovala," uzavřel Strouhal. O falšování lékařských potvrzení se však usnesení o zahájení stíhání, které má Aktuálně.cz k dispozici, nezmiňuje.

Státní zástupce to neměl povolit, říká expert

Bývalý elitní důstojník a dlouholetý šéf policejních odposlechů Tomáš Almer označil celou kauzu a způsob vyšetřování za nestandardní. "Přijde mi to nedůstojné. Celý případ je podivný. Určitě měli konat, 300 tisíc je dost peněz a sledování se při podvodu nevylučuje. Ale zrovna v tomto případě sledovačka a domovní prohlídka, to je na pováženou. Je to přehnané. V každém případě to měl v této kauze zatrhnout státní zástupce. Generální inspekce před ním musela celý ten případ hodně nadsadit," říká.

Almer tvrdí, že v takovémto případě by byl razantně proti sledování. "Jestli nemá GIBS nic závažnějšího na práci, tak je na tom policejní sbor dost dobře," dodává elitní důstojník. A upozornil na to, že pokud důstojnici inspekce sledovala několik dní, náklady mohly přesáhnout způsobenou škodu. "Jeden den sledování může stát až 50 tisíc korun," uzavírá.