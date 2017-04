Hamáček (ČSSD): Ať Babiš odstoupí sám. Jako ministr Kocourek, který odkláněl miliony

před 55 minutami

Ministr financí Andrej Babiš by měl sám odstoupit. To je nelepší řešení, říká předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Podle něj je Babiš ve stejné situaci, jako byli před ním ministři kultury Jan Besser (odstoupil kvůli nepřiznanému bytu) a průmyslu Milan Kocourek (v době rozvodu s manželkou převedl na svojí matku v dluhopisech 16 milionů korun).

Doporučujeme

Praha - Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) by měl podle předsedy Sněmovny Jana Hamáčka kvůli kauze dluhopisů sám opustit vládu.

"Pokud by v kabinetu zůstali ostatní ministři za ANO, nebyl by to důvod k vypovězení koaliční smlouvy," řekl Hamáček v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi.

Babiš rezignovat na vládní funkce odmítl, stejně jako své pochybení kolem nákupu jednokorunových dluhopisů společnosti Agrofert, kterou vlastnil. Celou záležitost pokládá za organizovanou kampaň vůči své osobě.

"Pan ministr financí by sám měl uznat, že ten problém je tak velký, že už nesnese odkladu a vyžaduje řešení, a měl by odstoupit. To si myslím, že by bylo nejčistší a nejideálnější," uvedl Hamáček.

Připomněl v této souvislosti rezignace ministra kultury Jiřího Bessera (TOP 09) kvůli nepřiznanému bytu a ministra průmyslu a obchodu Martina Kocourka (ODS) kvůli "odkloněným" milionům.

(Kocourek tehdy převedl v dluhopisech 16 milionů korun na svojí matku a tvrdil, že peníze takzvaně odklonil, aby se k nim nedostala manželka, se kterou se rozváděl).

Vysvětlení nákupu korunových dluhopisů společnosti Agrofert, které ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš poslal Sněmovně, je nepřijatelné i pro předsedu poslanců ČSSD Romana Sklenáka.

Záležitostí by se měla zabývat koaliční rada a nabídnout řešení, uvedl Sklenák v pořadu Partie televize Prima.

"Myslím, že by se měla sejít koaliční rada, jednotlivé koaliční strany by si měly navzájem sdělit své postoje a pokusit se najít řešení," řekl Sklenák. Měla by podle něj jednat i o případném odvolání Babiše z vlády. "To finální rozhodnutí je samozřejmě na premiérovi," dodal.

Předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD) uvedl, že se k Babišově záležitosti vyjádří příští týden.

Premiér Sobotka chce od ministra Babiše vysvětlení, dal mu jen pár dnů | Video: TV Prima | 00:45