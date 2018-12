Polčák: Hrozí zastavení čerpání eurofondů. Gazdík: Babiš to musí vysvětlit v Bruselu

Opoziční strany apelují na české úřady, aby zastavily dotace Agrofertu, než se vyjasní situace kolem údajného střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Ten má podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN) jen tři možnosti, jak případný střet zájmů, který nyní prověřuje Evropská komise, vyřešit. Jednak se může vzdát společnosti Agrofert tak, že se odstřihne od svěřenských fondů. Nebo jeho bývalé podniky přestanou čerpat evropské peníze. "Třetí varianta je, že se upraví pozice předsedy vlády tak, aby neměl přímý nebo nepřímý vliv na správu a plnění evropského rozpočtu," popsal Polčák.

Evropská komise se již několik měsíců zabývá možným střetem zájmů českého premiéra. V létě ji na riziko upozornila Transparency International a také piráti. Komise proto nechala vypracovat právní analýzu, jejíž část unikla o víkendu do médií - podle dokumentu je Andrej Babiš ve střetu zájmů a Česku proto hrozí, že přijde o část z dvoumiliardových evropských financí.

"Podle našich zjištění hrozí zásadní finanční újma, protože hrozí zastavení čerpání evropských fondů, které Česko využívá," upozornil Polčák.

Babiš tvrdí, že stát o peníze přijít nemůže, při čemž se opírá o právní analýzu ministerstva spravedlnosti. Ministr Jan Kněžínek uvedl, že převedení podniků do svěřenského fondu je dostatečnou zárukou nestrannosti.

Europoslanec Polčák ovšem tvrzení zpochybňuje s tím, že situace je vážná. Proto také v úterý spolu s předsedou STAN Petrem Gazdíkem a předsedou TOP 09 Jiřím Pospíšilem vyzval premiéra a české úřady, aby jednali.

"Samotné svěření majetku do svěřenského fondu neznamená, že politik vyřešil svůj střet zájmů," uvedl Pospíšil a požádal premiéra, aby zveřejnil konkrétní podobu statutu fondů. "To proto, aby bylo zřejmé, že není konečným příjemcem výhod ze svých svěřenských fondů. Pokud by výhody premiér měl, tak by střet zájmů dál přetrvával," dodal Pospíšil, který také chce, aby Babiš zveřejnil dopis od eurokomisaře Günthera Oettingera - včetně odpovědi české strany -, který se na českou vládu obrátil s dotazy týkajícími se prověřování možného střetu zájmů premiéra. List eurokomisař údajně odeslal na konci minulého týdne.

Gazdík hájí ráznou reakci opozičních stran obavou z toho, aby Česko svým postojem nerozhněvalo evropské instituce, které by v krajním případě mohly zastavit čerpání evropských fondů. "Když bylo naposledy zastavené čerpání, znamenalo to obrovské finanční ztráty a problémy v projektech," řekl novinářům a vyzval premiéra, aby do vyřešení situace odstoupil z čela Rady pro evropské strukturální a investiční fondy. "V nich si vlastně tvoří dotace sám pro sebe," vysvětlil Gazdík.

Gazdík dále apeloval na předsedu kabinetu, aby předstoupil před Evropský parlament a vysvětlil okolnosti údajného střetu zájmů. Babiš původně plánoval vystoupit v lednu před europoslanci, termín však zrušil a nový zatím nezveřejnil.

TOP 09 rovněž podpořila požadavek pirátů, aby české úřady přestaly přidělovat evropské dotace firmám ze svěřenských fondů. "Finanční toky do Agrofertu by měly být přerušeny," prohlásil předseda Pospíšil s tím, že kauza nabyla takových rozměrů, že by Česko mělo reagovat.

Piráti již v pondělí poslali dopis čtyřem českým úřadům s žádostí o prověření možného střetu zájmů premiéra Babiše. Předseda strany Ivan Bartoš očekává, že úřady přidělování dotací zastaví, dokud se věc nevyjasní. Jeho kolega z analytického týmu strany Janusz Konieczny upřesnil, že české úřady mají "popsat střet zájmů premiéra Andreje Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana" a "zastavit proplácení dotací do doby, než bude střet zájmů odstraněn."

Šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek označil výzvu pirátů za nesmyslnou. "Mohu vás ubezpečit, že úřad, který já spravuji, bude vždy postupovat podle zákonů - podle evropského zákona i podle českých právních předpisů," reagovala na dotaz redakce ministryně financí Alena Schillerová.