"Džihádisté budou v Evropě řezat hlavy." Univerzitní knihkupectví čelí kritice za protiislámský text

před 6 hodinami

Knihkupectví Karolinum představilo novou knihu sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb.

Praha - "Tohle je fakt nechutný" nebo "Kniha autora, který chce topit lidi kvůli jejich původu", píší lidé na Facebooku univerzitního knihkupectví Karolinum, které představilo novou knihu sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb.

Hampl, který je známý svými protiislámskými a xenofobními postoji, i v této své publikaci pokračuje ve výpadech proti islámu. "Když byly hranice Evropy otevřeny pro džihádisty, kteří předtím na Blízkém východě uřezávali lidské hlavy, bylo tím rozhodnuto, že se budou řezat hlavy i v Evropě," píše Hampl a "protibělošský rasismus" přirovnává k Hitlerovým myšlenkám.

Na jiném místě řeší myšlenku, proč údajně Židé podporují multikulturalismus. "Můžeme jen usuzovat, že pokud mají Židé v průměru výkonnější mozky než běžná populace, mají také vyšší naději stát se příslušníky nové aristokracie. Vedle toho může hrát roli, že Židé mají možnost imigrovat do Izraele, což snižuje motivaci bránit tu zemi, ve které žijí. To vše by mohlo mít za následek statistickou tendenci sympatizovat s multikulturalismem o něco více než běžná populace," píše Hampl.

Podle anotace kniha "představuje milník v chápání příčin migrační krize a celkových kulturních, sociálních a ekonomických problémů, kterými západní civilizace prochází".

Vedoucí knihkupectví Jana Padevětová připouští, že se knihkupectví s kritikou setkalo, přesto za zařazením knihy do prodeje stojí. "Naším cílem je nabízet čtenářům i knihy, které se mohou řadit mezi kontroverzní, aby měli podklad pro případnou diskusi," řekla redakci Aktuálně.cz Padevětová. Předpokládá, že "čtenáři si knihu pročtou a budou dostatečně informováni o tom, co je v ní špatně".

Knihu vydalo nakladatelství Naštvané matky, což je zároveň spolek, který "má zásadní obavy ze sílícího multikulturalismu, který negativně ovlivňuje životy obyvatel Evropy".

Nakladatelství Naštvané matky v roce 2016 vydalo i knihu Martina Konvičky, který se dlouhodobě staví proti islámu a migraci.

Autor knihy Prolomení hradeb Petr Hampl je český sociolog známý pro své protiislámské názory, zároveň je protiimigračním aktivistou. V minulosti se neúspěšně pokoušel o vstup do politiky a byl místopředsedou hnutí Blok proti islámu, u jehož vzniku stál právě Konvička. Hampl na Karlově univerzitě studoval a v roce 2015 obhájil titul Ph.D.