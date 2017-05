Důvěra v Zemana i vládu po krizi prudce klesla. S politikou je spokojena jen desetina občanů

AKTUALIZOVÁNO před 4 minutami

Důvěra v prezidenta Miloše Zemana v květnu dramaticky klesla. Hlavě státu důvěřuje 41 procent lidí, zatímco ještě v dubnu to bylo 55 procent dotázaných. Vládě v současné chvíli důvěřuje 23 procent lidí, o měsíc dříve to bylo ještě 40 procent. Ukázal to květnový průzkum agentury CVVM. Tradičně největší důvěru si získali obecní zastupitelé a starostové. Propad důvěryhodnosti zaznamenala i Poslanecká sněmovna, které věří pouhá pětina lidí. S celkovou politickou situací je spokojeno jen 10 procent občanů, nejméně od prosince 2013. Za poklesem důvěryhodnosti může podle agentury stát i vládní krize, která v minulých týdnech otřásala českou politickou scénou.

Praha - Důvěra v prezidenta a vládu se podle CVVM v souvislosti s vládní krizi výrazně propadla. Hlavě státu nyní důvěřuje 41 procent lidí, zatímco v předchozích dvou měsících to bylo vždy 55 procent. Důvěra ve vládu spadla na 23 procent z dubnových 40 procent. Spokojenost lidí s politickou situací je podle CVVM nejhorší od konce roku 2013. Spokojenost v první polovině května vyjádřila jen desetina lidí, nespokojeno bylo 67 procent občanů. Vyplývá to z průzkumu CVVM. Vládní krize více oslabila ČSSD než ANO, Babiš by volby vyhrál se ziskem 26 procent číst článek Rozkol ve vládním táboře kvůli nucenému odchodu šéfa ANO Andreje Babiše z kabinetu se projevil podle CVVM i na důvěře ve Sněmovnu, která se propadla z dubnových 30 procent na nynějších 21 procent. O tři procentní body si pohoršil také Senát na aktuálních 27 procent. Obdobný pokles postihl také důvěru ve starosty, hejtmany a krajská i obecní zastupitelstva. Přesto starostové s 61 procenty a místní zastupitelstva s 60 procenty patří mezi nejdůvěryhodnější. Regionální zastupitelstva a hejtmani měla důvěru dvou pětin dotázaných. Průzkum se konal mezi 8. a 18. květnem, odpovídalo 1019 lidí. průzkum

