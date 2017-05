Schovejte články před sjezd ČSSD, říká na nahrávce Babiš. Podle Sobotky potápí politiku do žumpy

AKTUALIZOVÁNO před 28 minutami

Andrej Babiš čelí novým podezřením poté, co se na YouTube objevila další podezřelá nahrávka. Na zvukovém záznamu, jehož pravost nelze bezprostředně ověřit, konzultuje hlas Andreje Babiše s bývalým novinářem Markem Přibilem z MF Dnes policejní spis ke kauze Beretta. Vicepremiér a faktický majitel vydavatelství Mafra nejprve Přibila poslouchá a poté má dává instrukce, co kdy publikovat.

Praha - Vicepremiér Andrej Babiš bude zřejmě muset vysvětlovat další nahrávku. Anonymní účet Skupina Juliuse Šumana totiž zveřejnila záznam, na němž se údajně Babiš s bývalým novinářem MF Dnes Markem Přibilem domlouvá na publikaci kompromitujících zpráv na základě policejního spisu ke kauze Beretta. K nahrávce Babiš řekl, že se stal obětí cílené provokace. Podle premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) Babiš potápí politiku "do žumpy".

Prezident Miloš Zeman řekl politikům na Pražském hradě po jmenování generálů, že se do situace kolem návrhu na odvolání ministra financí a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše vloží po návratu z Číny. Novinářům to řekl ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Zeman se z Číny vrátí v noci na 18. května. Chovanec ze slov Zemana usuzuje, že prezident o odvolání Babiše v úterý či ve středu nerozhodne. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) navrhl odvolání k 9. květnu. Chovanec řekl, že termín rozhodnutí až po 18. květnu se mu zdá dlouhý.

Někdy před ten jejich sněm socanský

"Sháním veškeré záznamy z ÚOOZ k vyšetřování Beretty, už jsem sehnal výslechy jednotlivých lidí," říká na záznamu Přibil Babišovi. Ten se pak ptá, "proti komu to je". "To je především proti Sociálním demokratům a ODS, protože Sociální demokrati tam dosadili Murína podobným způsobem. Tam ho chtěl Sobotka už od začátku. A tady toho Bílka tam předtím dosadil Langer," hovoří novinář o šéfovi Generální inspekce bezpečnostních sborů Michalu Murínovi a jeho předchůdci Ivanu Bílkovi.

Babiš na nahrávce, jejíž pravost nebylo možné ověřit, převážně poslouchá, občas se ptá a ke konci dává instrukce. "Já bych to nechal, načasoval bych to někdy před ten jejich sněm socanský a něco před volbama," odpovídá údajný Babišův hlas.

Novinář pak vyjadřuje obavy, aby MF Dnes za publikaci těchto materiálů nebyla kritizována, a tvrdí, že je může poskytnout jinam, například deníku Právo, kde v minulosti také pracoval. "To bych se dohodl s Frantou Nachtigallem," dodává s odkazem na ředitele strategického rozvoje vydavatelství Mafra.

Babiš s Přibilem na nahrávce hovoří také o osudu někdejšího šéfa Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Roberta Šlachty. "Akorát tyhle zdroje, to jsou policajti nebo bývalí policajti. (…) Nevím, jak jim odpovědět ohledně Šlachty, jestli se může počítat s tím, že bude v budoucnu ministrem. Ale já říkám, že tohle netuším," tvrdí Přibil. "Šlachta mi vzkázal, že by chtěl být policejní prezident," odpovídá na konci záznamu stručně Babiš.

Šéf ANO pro Aktuálně.cz zopakoval, že se stal obětí provokace. "Já už k tomu řekl vše. Evidentně jsem se stal obětí cílené provokace nastrčeného agenta, který mě měl kompromitovat. Teď vypouští na veřejnost sestříhané nahrávky, kde jsem ale i tak velmi pasivní," uvedl.

"Každý, kdo si to poslechne, si musí všimnout, jak moc mi to vnucuje. Podle některých měl tenhle člověk kontakty na kmotry, není ale vyloučeno, že v tom jsou i moji političtí oponenti. Je to kampaň, která má za cíl zakrýt korupci na ministerstvu školství a mě zlikvidovat," zdůraznil.

Hezké odpoledne! Děláme vše proto, aby nebyl @AndrejBabis umlčen. Tady je třetí díl. Užijte si Den vítězství. https://t.co/kk5n4KshG5 — Julius Šuman (@skupinasuman) May 8, 2017

Už v neděli Babiš rozhovory s redaktorem Přibilem přiznal a označil je za chybu. "Udělal jsem chybu. Konečně jsem si ty nahrávky poslechl, a i když jsem přesvědčený, že jsem nikoho neúkoloval, přiznávám, neměl jsem se s tím novinářem vůbec scházet. Byla to předem zorganizovaná provokace. Podělal jsem to," napsal na Facebooku šéf ANO.

Na novou nahrávku už reagovali Babišovi političtí konkurenti z ČSSD, TOP 09 či ODS. "Babiš bohužel svými metodami potápí politiku do žumpy," komentoval nahrávku na Twitteru premiér Sobotka. "Ohlásil to tehdy okamžitě na policii, nebo ne?" dodal. Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) doplnil, že v poslední nahrávce Babiše vidí možné zasahování do živých kauz. Proto by se tím měla podle Chovance zabývat policie.

"Andrej Babiš tu novinářskou provokaci kopal od sebe tak, že by to všechno načasoval před ten sněm socanskej… a taky před volby…," napsal pak na Twitteru sociálnědemokratický předseda sněmovny Jan Hamáček.

"Andrej Babiš by po zveřejnění třetí nahrávky měl okamžitě rezignovat, zcela odejít z české politiky a omluvit se všem občanům, že jim lhal a podváděl je. Obsah třetí nahrávky je tak závažný, že není jiná možnost," uvedl místopředseda ODS Martin Krupka.

"Trestní oznámení měl Babiš podat, když dostal do ruky živé spisy. Teď, když to něj prasklo, má smůlu.Už je pozdě," reagoval šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Připojil se i europoslanec za TOP 09 Jiří Pospíšil. "Dnes zveřejněnou třetí nahrávku hovoru Andreje Babiše s novinářem Přibilem považuji za nejzávažnější. Pokud Andrej Babiš disponoval nezákonnými informacemi z otevřeného policejního spisu, tak nejde jen o nepřijatelné praktiky, ale může se jednat také o trestný čin. Podezření z této poslední nahrávky by tak měl nejen vysvětlit sám Babiš, ale měla by být také důkladně vyšetřena policií," uvedl.

Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) minulý týden poslal prezidentovi Miloši Zemanovi návrh na Babišovo odvolání. Ten oznámil, že si dokument prostuduje v pondělí. Mluvčí Jiří Ovčáček na Facebooku naznačil, že se hlava státu ministra zatím odvolávat nechystá. "Pánové ale mají smůlu, Miloš Zeman není Edvard Beneš verze únor 1948," napsal zřejmě s odkazem na vládní krizi z února 1948, kdy prezident Beneš přijetím demise demokratických ministrů umožnil dovršení komunistického převratu. Ovčáček ČTK řekl, že prezident s k návrhu v pondělí nevyjádří.