Živě: Sever Čech sevřela kalamita. Kvůli přívalům sněhu jsou tisíce lidí bez proudu

V Libereckém kraji nepřestává sněžit, silný nárazový vítr může na silnicích vytvářet sněhové jazyky a závěje. I na hlavních tazích je rozbředlý sníh a mohou klouzat. Řidiči by měli být velmi opatrní a hlavně do hor se vyplatí přibrat sněhové řetězy i lopatu. Už třetí den je kvůli sněhu pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny uzavřena silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Řidiči musejí využít alternativní trasu po silnici 35 přes Hrádek nad Nisou.