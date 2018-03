Hlavní problém je stíhaný Babiš ve vládě, ANO nám navrhne řešení, řekl po jednání Hamáček

AKTUALIZOVÁNO před 7 minutami

I když předseda ČSSD Jan Hamáček tvrdil, že čtvrteční jednání s ANO o vládě může být poslední, nakonec vše dopadlo jinak. Špičky obou stran se dohodly na dalším pokračování, byť stále není jasné, zda skutečně vytvoří společnou menšinovou vládu za podpory KSČM.

Praha - Dvě hodiny trvalo čtvrteční jednání mezi zástupci hnutí ANO a sociální demokracie o společné vládě. Když se vyjednavači loučili, domlouvali se na tom, že se opět sejdou po svátcích. Ve vyjednávání ale musí spěchat, protože v sobotu 7. dubna je sjezd ČSSD a do 10. dubna platí exkluzivita jednání mezi ANO a ČSSD.

Šéf ČSSD Jan Hamáček po jednání řekl, že se s hnutím ANO dohodli na většině sporných oblastí. "Hlavním problémem je personální otázka účasti trestně stíhaného premiéra ve vládě," řekl. ANO podle něj příští týden sociálním demokratům představí svůj návrh řešení.

Místopředseda ANO Richard Brabec jednání označil za tvrdá a konstruktivní, především se prý týkala programu. Další schůzky jsou podle něj naplánovány hned po Velikonocích. "Program by neměl být oblastí, kde by nebyla možná dohoda," řekl Brabec. V personálních otázkách rozpory trvají - jde o počty křesel pro ČSSD, jejich rozložení i obsazení, sdělil Brabec.

Před jednání Hamáček kritizoval Babiše, má prý velké ego

Před čtvrtečním jednáním předseda ČSSD Jan Hamáček pohrozil v Právu vedení ANO, že pokud neudělají ústupky, tak vyjednávání skončí.

"Možná je to naše poslední jednání. Smutné bude, pokud skončí kvůli egu jednoho politika," uvedl Hamáček. Nelíbilo se mu především to, že ANO odmítlo návrh ČSSD, aby trestně stíhaný Babiš neseděl ve vládě, a stejně jako to, že nekývlo na požadavek, aby sociální demokraté měli ve vládě pět míst. "Požadujeme ministerstvo financí, nebo vnitra, a trváme také na dalších čtyřech ministerstvech, na kterých budeme moci realizovat, náš program," uvedl Hamáček.

Druhý vyjednavač ČSSD, první místopředseda Jiří Zimola, působil smířlivěji a tvrdí, že ČSSD si musí být vědoma svého špatného volebního výsledku. "Jestli si někdo představuje, že s těmi sedmi procenty prosadíme sto procent našeho programu a ještě k tomu obsadíme posty premiéra, ministra vnitra, spravedlnosti a financí a nevím čeho dalšího, tak bych mu doporučil, aby nejdřív vystřízlivěl a vrátil se nohama na zem," sdělil Zimola. "Můžeme být rádi, že s námi někdo jedná a že nás automaticky nevhodil do opozice," dodal.