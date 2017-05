Zemanovo letadlo do Číny poletí poloprázdné. V Praze zůstanou Chovanec, Zaorálek i Ludvík

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Ministr vnitra Milan Chovanec, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík (ČSSD) oznámili, že nepojedou na plánovanou cestu do Číny, kam měli už tento čtvrtek odletět společně i s prezidentem Milošem Zemanem. "Jsem přesvědčen, že moje místo je v době vnitropolitické a zřejmě i ústavní krize v Praze. Mimo jiné i proto, že jsem statutární místopředseda největší koaliční strany," napsal Aktuálně.cz Chovanec. Hrad rozhodnutí oficiálně neokomentoval. Naopak ministři za ANO se Zemanem poletí.

Mluvčí Zemana Jiří Ovčáček na zprávy reagoval prohlášením, že jestli má politické pletichaření přednost před zájmy České republiky, je to mimořádné smutné.

"Za současné politické situace se bohužel zahraniční cesty do Číny nemohu zúčastnit. Dnes jsem to oznámil na Pražský hrad," uvedl Chovanec. Později sdělil, že je přesvědčen, že jeho místo je v době vnitropolitické a zřejmě i ústavní krize v Praze. "Mimo jiné i proto, že jsem statutární místopředseda největší koaliční strany," poznamenal. Dodal, že ho zastoupí v Číně náměstek.

Náměstka za sebe vyšle i Zaorálek. "Do Číny nejedu kvůli vnitropolitické situaci. Jako člen vedení ČSSD budu součástí vyjednávacího týmu. Dnes posílám dopis s vysvětlením na Hrad," uvedl ministr. "Česká republika premiéra má. Prezident by měl dodržovat ústavu. Z cesty do Číny se vzhledem k nevyřešené domácí situaci prezidentovi omlouvám," dodal Zaorálek.

Šéf zdravotnictví Ludvík nejprve řekl, že účast zvažuje. Nakonec se rozhodl, že rovněž zůstane v Praze.

Kromě čtyř sociálnědemokratických ministrů by se cesty měli zúčastnit dva ministři za ANO. Ministr dopravy Dan Ťok zřejmě se Zemanem poletí. "Zatím nemám žádnou informaci, že by pan ministr na tom plánu něco měnil. Počítáme s tím, že se standardně zúčastní," reagoval na dotaz Aktuálně.cz mluvčí resortu Tomáš Neřold.

Stejně tak se na cestu chystá i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. "Paní ministryně Šlechtová na svém dlouhodobě plánovaném programu nic nemění," uvedla mluvčí resortu Veronika Vároši. Šlechtová má v Číně mluvit na semináři o cestovním ruchu a investicích. "Tímto zároveň naváže na úspěšná dubnová jednání v provinciích Henan a Junnan, jejichž cílem byla podpora dobře se rozvíjejícího trhu. V posledních letech totiž dochází k výraznému nárůstu příjezdu čínských turistů do České republiky," dodala Vároši.

V posledních dnech stouplo napětí mezi sociální demokracií a Zemanem kvůli vládní krizi. Sobotka Zemanovi poslal návrh na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO) a navrhl jeho konec k úternímu dni. Prezident se ale v těchto dnech rozhodnout nechystá, návrhem se chce zabývat až po návratu z Číny. Z ní přiletí v noci na 18. května. Pražský hrad avizoval, že Zeman hodlá využít k politickým konzultacím právě i cestu do Číny.

Část politiků Zemana kritizuje, že odvolání Babiše zdržuje. Prezident trvá na tom, že před odvoláním Babiše je nutné vypovědět koaliční smlouvu. To kritizuje například premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) i ústavní právníci, podle kterých je ústava koaliční smlouvě nadřazená a Zeman by měl konat bez ohledu na ni.