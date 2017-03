Choval se jak Zeus a stát krvácel. Manažer musí kvůli předraženému proudu pro vlaky znovu před soud

před 5 hodinami

Bývalý ředitel Správy železniční dopravní cesty Jan Komárek míří znovu k soudu. Přestože jej soud už před třemi lety pravomocně zprostil obžaloby, že nákupem předražené elektřiny způsobil státu obří škodu. Nyní chce tentýž soudce případ znovu otevřít poté, co stát musel skutečně kvůli Komárkově podpisu hradit škodu více než 1,2 miliardy korun. Nový proces má začít za dva týdny.

Praha - Kvůli jednomu svému podpisu bude muset bývalý ředitel Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) Jan Komárek znovu k soudu. A hrozí mu opět až tříleté vězení. Byť jej již soud jednou pravomocně očistil.

Soudce Městského soudu v Praze Luboš Vlasák manažera již před třemi lety pravomocně zprostil obžaloby z toho, že nákupem předražené elektřiny způsobil státní firmě škodu nejméně půl miliardy. Tentýž soudce však nyní sám případ otevřel. A přikázal prvoinstančnímu soudu znovu o Komárkově vině jednat. Nový proces má začít za dva týdny.

Státní firmě totiž mezitím skutečně škoda vznikla - po rozsudku Vrchního soudu v Praze musela zaplatit společnosti ČEZ Prodej i s úroky více než 1,2 miliardy korun za elektřinu, kterou objednala, ale nakonec neodebrala. (Detailněji o sporech o elektřinu ZDE). "Jsou to nové skutečnosti, které mohou odůvodnit jiné rozhodnutí v tomto soudním řízení," uvedl Vlasák.

První kolo natřikrát

Komárek jen několik dnů před koncem roku 2008 nakoupil pro svůj podnik - a všechny dopravce na dráze - od polostátní firmy ČEZ elektřinu na následující tři roky. Jenže je nakupoval v době, kdy ceny letěly strmě dolů. A někteří dopravci tak odmítli za elektřinu předraženou o desítky procent platit. Buď zaplatili jen aktuální cenu na burze, nebo si ji objednali sami za podstatně nižší cenu. A ČEZ následně začala požadovat, aby mu SŽDC doplatila ušlý zisk proti původně domluveným cenám.

Komárek kvůli tomu putoval k soudům, které si jeho případ přehazovaly takřka tři roky. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová jej nejdříve dvakrát osvobodila, ale odvolací soudce Luboš Vlasák její verdikt pokaždé zrušil.

Napotřetí tak Králová rozhodla, že je Komárek vinen: za porušení povinnosti při správě cizího majetku ho poslala na dva roky do vězení s tříletou zkušební dobou. Avšak i tento verdikt Vlasák změnil a v březnu 2012 rozhodl, že Komárkovo jednání nebylo trestným činem, a osvobodil jej. "Pochybení bezpochyby spáchal, ale je kryto hrubou nedbalostí," uvedl tehdy.

Stát by krvácel

"Byl něco jako Zeus. On koupil a ostatní museli koupit od něj. Ano, SŽDC by to nestálo ani korunu, ale krvácely by ostatní státní organizace, které kupovaly elektřinu za nesmyslné ceny," uvedl soudce Vlasák.

Vlasák tehdy nakonec Komárka osvobodil. A odůvodnil to i zjevnou chybou v zákoně o Správě železniční dopravní cesty (SŽDC) i jejích vnitřních předpisech: nic ředitel nepřikazovalo, aby s majetkem státní organizace hospodařil zodpovědně.

Jenže v březnu 2015 Vrchní soud v Praze rozhodl, že SŽDC musí zaplatit ČEZ náhradu škody ve výši přes 1,2 miliardy korun. To je přitom suma jen za rok 2009, odškodné za další roky soudy ještě řeší. A poté, co státní firma zaplatila, žalobci navrhli obnovu řízení. Odůvodnili to právě vzniklou škodou.

Sám Komárek tvrdí, že není důvod případ znovu otevírat. Není prý žádná příčinná souvislost mezi jeho podpisem a tím, že jím řízená firma musela následně platit miliardové odškodnění. A žádná nová skutečnost, která by mohla vést k obnově řízení a případné změně verdiktu, se podle něj neobjevila. "Už v době, kdy soud vynášel zprošťující rozsudek, o žalobě ČEZ Prodej věděl," argumentuje Komárek.

Králová se vzepřela

Rozhodnutí o obnově řízení dostala na stůl opět soudkyně Helena Králová, která nyní například řeší kauzy spojené s pádem vlády Petra Nečase. Jenže ta návrh na obnovu řízení zamítla, aniž by provedla jakýkoliv důkaz. Zopakovala to ještě dvakrát i přesto, že její rozhodnutí zrušil odvolací soud a přikázal jí, jak má postupovat. Jenže jej neposlechla.

Vlasák se proto koncem loňského roku rozhodl k výjimečnému kroku: kromě toho, že rozhodnutí Králové již potřetí zrušil, přikázal, aby případ "vzhledem k opakovanému ignorování pokynů a vyslovenému právního názoru Městského soudu v Praze" převzal jiný soudce.

Mimochodem: není to první případ, který Králové odvolací soud odebral. Podobně jí vzal rozhodování v kauze nezákonného sledování manželky premiéra Petra Nečase, kdy byla obžalována jeho tehdejší ředitelka kabinetu Jana Nečasová (Nagyová) a tři šéfové vojenského zpravodajství. Králová podle odvolacího soudu Nečasové nekriticky stranila.

Případ Komárka tak začne přespříští týden projednávat soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Olga Kalašová. Ta bude muset především rozhodnout o tom, zda se Komárek přece jen nedopustil vědomé nedbalosti, za kterou je možno uložit až tříletý trest vězení.

autor: Marek Pokorný