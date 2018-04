24. 4. 2018

Čtyři Rumuny obviněné z převaděčství vydá Česko do Německa. Uvedla to televize Prima. Rumunské posádky dvou kamionů byly zadrženy v únoru na Tachovsku a Plzeňsku při převozu 35 migrantů z východní Evropy. Vozy mířily právě do Německa a tamní policisté také dali českým kolegům tip, který vedl k zadržení podezřelých kamionů. Rumunští řidiči a jejich spolujezdci ve věku 26 až 37 let byli v Česku zadrženi 16. února. Poté byli obviněni z organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice a skončili ve vazbě. Plzeňské státní zastupitelství podle Primy rozhodlo, že zadržení budou vydáni k dalšímu trestnímu stíhání do Německa.

autor: ČTK | 24. 4. 2018