Budeme přísní ke všem bez rozdílu, slibuje muž, který hlídá peníze politických stran. Zatím je sám

Na poctivost v účtech politických stran bude od letoška dohlížet nový úřad. Jeho šéf Vojtěch Weis slibuje, že ke všem partajím budou kontroloři stejně přísní. "O žádné ochotě nebo neochotě nemůže být řeč. Strany s námi zkrátka spolupracovat musí," ujišťuje. Zatím je ale jediným zaměstnancem úřadu, zbylé čtyři politické členy prezident dosud oficiálně nejmenoval. Do léta, kdy naplno propukne politická kampaň před říjnovými volbami, ale podle Weise bude Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran fungovat naplno.

Praha – Za kampaň do Poslanecké sněmovny můžou od letošního roku strany utratit maximálně 90 milionů korun. Přísnější pravidla jim stanovuje novela volebního zákona, kterou poslanci schválili loni na podzim. Nejen na to, jestli strany limit skutečně dodrží, bude od letoška dohlížet nový úřad.

Dosud měl hospodaření politických stran na starosti sněmovní kontrolní výbor. Jeho pravomoci ale byly omezené prakticky jen na kontrolu každoroční finanční zprávy, kterou mu strany musely ze zákona jednou ročně předkládat. "Taková kontrola ale byla spíše technická, výbor řešil, jestli obsahuje všechny zákonné náležitosti a údaje. My se ale budeme zabývat i správností uvedených údajů," vysvětlil Aktuálně.cz předseda úřadu Vojtěch Weis.

Další výraznou změnou bude to, že úřad bude moct provádět i aktivní kontroly financování stran. "S těmi rozhodně počítáme," říká Weis. Podle jakého klíče si budou jeho lidé strany a hnutí vybírat, ještě jasné není. Návštěvu jeho lidí by ale podle něj měly očekávat všechny partaje s poslaneckými ambicemi: "Musíme se snažit ještě letos obsáhnout všechny zásadní politické strany."

Dvanáct budoucích "běžných" zaměstnanců úřadu a pět volených členů bude mít na starosti všech 218 aktivních politických stran a hnutí, které v Česku podle seznamu ministerstva vnitra aktuálně působí. Kromě maximální částky, kterou může jedna partaj utratit za parlamentní kampaň, budou hlídat i výši příspěvků, které stranám posílají jednotliví dárci. Ta je díky novele zákona také omezena, konkrétně na tři miliony od jednoho dárce v jednom roce. A je jedno, jestli je dárcem soukromá osoba, nebo firma.

Za porušení pravidel hrozí straně až dvoumilionová pokuta. Ani velkým stranám, pro které je taková částka marginální, se ale podle Weise podvádět nevyplatí: "V případě, že by ta částka byla vyšší než tři miliony, je ze zákona povinnost tu sumu vrátit. Takže by si tím nijak nepomohly," ujišťuje Weis s tím, že k maximální pokutě budou úředníci sahat jen v nejzávažnějších případech. "Nejde nám o to, někoho ekonomicky zlikvidovat," zdůraznil.

Než ale vyrazí kontroloři do sídel partají, musí Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran napřed oficiálně vzniknout. Zatím totiž existuje pouze na papíře, nemá sídlo, web ani zaměstnance. Ze čtyř jeho členů zatím senátoři vybrali pouze tři. Ti navíc čekají na jmenování z rukou prezidenta. Do léta, kdy Miloš Zeman podle očekávání oficiálně ohlásí termín podzimních voleb a odstartuje tím volební kampaň, ale podle Weise bude úřad fungovat naplno.

Na první rok fungování dostal úřad 39 milionů korun. "V následujících letech, až budeme mít zařízené kanceláře a nakoupené vybavení, ale odhaduji, že ta částka na provoz bude o deset patnáct milionů nižší," dodává Weis.

autor: Veronika Neprašová