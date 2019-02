Babišovu syrskou vesnici navrhuje odborník na moduly. Zadání platil sám premiér, říká

Premiér Andrej Babiš představil plán na pomoc syrským sirotkům. Místo azylu v České republice jim chce postavit vesnici přímo v Sýrii, na vládním území. S projektem oslovil společnost CubeSpace, která se specializuje na modulární architekturu. Podle jejího majitele Martina Kokty přišla nabídka už před půl rokem. "Vypracovali jsme studie kampusu, syrské straně předložený projekt vyhovuje," říká Kokta v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Proč myslíte, že premiér k projektu vesnice pro sirské sirotky přizval právě vaši firmu?

Historicky jsme pracovali na projektu rychlé sociální výstavby v České republice, takže o našem systému věděl. Na základě našich odborných rad se na nás obrátil s tím, zda bychom nedokázali pomoct s tímto humanitárním projektem a vymyslet systém, který by velmi rychle dokázal vystavět syrskou vesnici pro sirotky, respektive kampus.

Kdy vás oslovil?

Myslím, že to byl druhý kvartál loňského roku.

Od té doby se v projektu něco pohnulo? Premiér o něm veřejně promluvil teprve v úterý.

Samozřejmě. Byla vypracována studie celého kampusu. Byla předložena syrské straně a ta řekla, že jí takovýto kampus vyhovuje. V současné době ladíme přepracování projektu na místní legislativu. Musíme zohlednit jejich normy a zvyklosti.

Projekt je opřený o to, že se tam dá logisticky dopravit - je z modulů. Pan premiér se k tomu vyjádřil až v momentě, kdy syrská strana potvrdila, že tento model humanitární pomoci je přesně to, co potřebují. Proto si myslím, že o tom nekomunikoval dříve.

Jak má kampus vypadat?

Původní myšlenka byla vytvořit kampus pro sto padesát dětí, kde by bylo zajištěné ubytování a stravovací provoz. Dalším segmentem by byla škola - školské zařízení a zařízení pro děti předškolního věku. Jednalo se o to, jak namixovat školská zařízení tak, aby odpovídala věkovým kategoriím i genderu.

Má to čtyři základní moduly - předškolní, školní, ubytovací a gastro. Celý kampus by měl sloužit k tomu, že tam děti mohou žít, budou tam mít hřiště, školu, zábavu a bude tam personál, který se o ně bude starat.

Pro vás je to první humanitární projekt?

Takového rozsahu ano.

Takže nějaké menší humanitární projekty už jste dělali?

Podíleli jsme se na přípravě podobných projektů, minimálně konzultacemi. Ale myslím si, že tento projekt je svého druhu ojedinělý.

Už jste premiérovi vyčíslili, kolik by vaše práce mohla stát?

Ne. Čekáme, až bude upřesněno technické zadání syrskou stranou. To má samozřejmě nějakou posloupnost. Nejdříve muselo dojít k tomu, že syrská strana potvrdila zájem. Dostali od nás dotazy, které ovlivní velikost, rozsah toho projektu. Jakmile tyto informace získáme od syrské strany - není to tak dlouho, dotazy jsme poslali asi před čtrnácti dny -, tak panu premiérovi ten materiál zredukujeme a připravíme přímo na tyto podmínky. A budeme schopni říct cenovou bilanci celého projektu.

Očekáváte, že za projekt zaplatí stát? Nebo jste se s premiérem bavili o nadaci, kterou on zmínil jako možný zdroj peněz?

Financování není předmětem našeho zkoumání. Nicméně mám potvrzeno, že premiér bude tento projekt hradit formou nadace a ze soukromého zdroje. To je i informace, která teď oficiálně koluje. My dále pracujeme na zadání, které jsme dostali. A to jsme dostali přímo od pana premiéra jako jeho soukromou aktivitu. Není to vládní zakázka, není to hrazeno z vládních peněz, není na to ani poptávka z vládní strany. Je to čistě jeho aktivita.

Nevytváří to pro vás nějakou nejistotu? Co kdyby se nakonec nadaci nepovedlo vybrat dost peněz a ten projekt spadl pod stůl? Už jste do toho vložili nějakou energii…

Ale my jsme ji dostali zaplacenou. Materiál, který si od nás objednal, a poradenství nám samozřejmě uhradil.

A můžete říct, jaká částka to byla?

To snad není důležité, ne?

Je to projekt, který je soukromou aktivitou Andreje Babiše. Zároveň o ní ale vyjednává z pozice premiéra.

Je to jeho soukromá aktivita. Myslím si, že pokud cenu bude chtít zveřejnit, zveřejní ji sám. Já k tomu nejsem kompetentní. Stejně tak jako nerozhoduji o tom, jestli projekt bude investován dál. Pro nás v tuto chvíli žádné riziko není, protože zatím jsme v přípravné fázi. Předpokládám, že v momentě, kdy pan premiér bude vybírat dodavatele pro tento projekt, tak samozřejmě poptá víc dodavatelů.

Kdyby se doladily parametry projektu a sehnaly peníze, jak rychle jste schopni vesnici postavit?

Podívejte, já vám nemůžu říct, za jak dlouho něco postavím, když nevím, jak to bude velké. Až syrská strana dá dohromady zadání, já budu vědět rozsah zakázky a poté budeme schopni říct, za jak dlouho jsme schopni kampus postavit. Na tuto informaci si ještě musíme počkat.

Vaše metoda je specifická. Můžete alespoň říct, o kolik je rychlejší než běžná výstavba?

Běžnou metodou budete takové zařízení stavět minimálně půl roku až rok. Pokud zvolíte naši metodu, budete ho stavět měsíc.

Proč je pro vaši firmu zajímavé se podílet na takovém projektu?

To je docela zřejmé - jedná se o humanitární pomoc, ne v první řadě o byznys. Máme možnost se podílet na projektu, který opravdu může pomoct. V té zemi jsem byl a viděl jsem to na vlastní oči.

Je to zakázka, která když si zachová svůj statut a nikdo z novinářů nebo odjinud ji nebude napadat a bude se k ní chovat jako k humanitární pomoci, má pro nás smysl. Děláme projekt, který pomůže lidem, kteří jsou opravdu v nouzi. Pokud bychom projekt dotáhli do konce, je to pro nás samozřejmě obrovská reference a prestiž.

Jaké další projekty, které pro vás byly prestižní, už máte za sebou?

Jsou to projekty v soukromém sektoru. Třeba pro nadnárodní společnosti. Ale jsou to i municipální projekty, které se zabývají stavbou školských a sociálních zařízení. Je potřeba si uvědomit, že naše firma dodává do celé Evropy. Každý projekt je pro nás nějakým způsobem referencí a je specifický.

A projekt tohoto formátu je specifický tím, že je v destinaci, která je celosvětově náročná a ne úplně lehce uchopitelná. Je to jiná země, jiný svět. Myslím si, že se v tomto prostředí nikdo nijak zásadně neorientuje. I pro nás je docela náročné připravit projekt do země, kde nemáme moc indícií o tom, jak vše správně připravit tak, aby to co nejlépe sloužilo svému účelu.

Ve chvíli, kdy by už přišla na řadu výstavba, byla by zcela ve vaší režii, nebo plánujete najmout pracovní sílu na místě?

Fungovalo by to jako kooperace obou stran. Syrská strana má zájem na tom participovat. Všechny přípravné práce, základy, inženýrské sítě, komunikace a tak dále by se dělaly ve spolupráci se syrskou stranou. Připravila by to. Naším úkolem by bylo přivézt vše, co je od základů nahoru. To znamená modulový systém, který se vystaví na připravené základy. Uvidíme, jestli se podaří najít prostředky i na vybavení areálu a na provoz.