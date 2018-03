Babiš slíbil 36 milionů na platy v protidrogové prevenci, premiér chce mít centra ve všech krajích

před 3 hodinami

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v rozpočtu najde 36 milionů korun na zvýšení platů v protidrogové prevenci. Podle Asociace nevládních organizací, které se péči o drogově závislé věnují, chybí ale dalších 30 milionů korun na navýšení počtu zaměstnanců a 20 až 30 milionů na dobudování sítě služeb ve všech regionech. Česko je podle statistik v péči o závislé poměrně úspěšné. "Abychom to dělali ještě lépe, je potřeba centra rozšířit do všech krajů," řekl Babiš. Podpořil i substituční léčbu, při níž závislí na heroinu dostávají pod dohledem drogy ve formě nápoje či tablet, čímž se eliminuje nebezpečné injekční užívání. "Je to dobrý projekt, protože stát má drogy pod kontrolou," dodal Babiš.

autor: ČTK | před 3 hodinami