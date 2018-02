První místa kandidátky za 900 tisíc. ANO má v Brně účetnictví jak v krabici od bot, napsal kontrolor

před 7 hodinami

Aktuálně.cz získalo zprávu sepsanou kontrolorem brněnské pobočky ANO v roce komunálních voleb, ze které vyplývá, že hnutí ve městě tajilo své účty i před vlastním člověkem.

Brno - Zpráva sepsaná kontrolorem brněnské pobočky ANO po posledních komunálních volbách ukazuje, že hnutí ve městě nemělo chuť zveřejnit své účty. Šéfové ANO v Brně dokonce odmítali předat doklady o svém hospodaření za rok 2014 a z volební kampaně jednomu ze zakladatelů hnutí ve městě, kterého si navíc za účelem dohledu na finanční toky sami zvolili.

Dokument tak podporuje tvrzení vyslovené už dříve bývalými členy ANO, že brněnská pobočka se v kampani dopouštěla černého financování. Ze svědectví, která redakce Aktuálně.cz získala, také vyplývá, že členové hnutí za kandidaturu platili. Za čelná místa kandidátky, z nichž byla šance získat lukrativní pozice, ANO požadovalo stovky tisíc až téměř milion korun.

"O předložení dokladů a listin ke kontrole hospodaření Oblastní organizace Brno jsem žádal předsedu Marka Janíčka minimálně sedmkrát, z toho minimálně třikrát písemně," píše kontrolor Miroslav Vala, který pracoval i jako ředitel a finanční ředitel běloruské a české pobočky americké společnosti Koch-Glitsch, která vyrábí zařízení pro přenos a zpracování ropy a plynu.

Potřebné listiny včetně smluv, bankovních výpisů, faktur a nákladových a pokladních složenek však prý nakonec nedostal.

Doklady, které po mnoha urgencích e-mailem získal, hodnotí Vala v textu velmi kriticky. "Zabývám se celou profesní kariéru 42 plus pět let na katedře ekonomiky kontrolou a účetnictvím, z toho posledních 25 let jako finanční nebo generální ředitel, ale takový šrot, jaký mi předložil Marek Janíček, jsem v rukách ještě nikdy neměl," píše Vala v dokumentu, který Aktuálně.cz získalo od jednoho z bývalých funkcionářů ANO ve městě.

Zpráva dále konstatuje, že ze strohých materiálů není jasné, jak v Brně hospodařili s členskými příspěvky a dary za celkem téměř 4,6 milionu korun.

"Při kontrole předložené tři excelovské tabulky bezpochyby nemají schopnost prokázat řádné hospodaření OO Brno. Ta v roce 2014 nevedla žádné účetnictví ani řádnou evidenci nákladů a výdajů, doklady nejsou číslovány. Je to jako kdybyste doma vedli účetnictví tak, že budete dávat účty do krabice od bot," píše Vala.

Z dokladů tak podle dokumentu vůbec nelze zjistit, jak probíhala volební kampaň před komunálními volbami v roce 2014, kolik stála a kdo ji vlastně platil.

Vala, který nakonec z hnutí odešel v březnu 2016, už se dnes k záležitosti nechce vracet. "Vzhledem k nedávné rodinné tragédii už mne politika nezajímá, nebudu se k tomu nijak vyjadřovat," napsal v SMS. Podle bývalého brněnského funkcionáře ANO, který si nepřál být jmenován, ale redakce jeho identitu zná, měla přijít celá tehdejší kampaň na zhruba sedm milionů korun a kandidáti se na ni skládali.

"Bylo stanoveno nepsané pravidlo, že ti, kteří měli ambici se stát primátorem či náměstkem a chtěli do čela kandidátky, museli dát nejméně 900 tisíc korun, ti za nimi s šancí usednout v radě řádově první statisíce. A post na čele kandidátky v obvodech byl za přibližně 50 tisíc," řekl bývalý člen redakci.

Kampaň si kandidáti dělali za svoje

Podle expředsedy organizace v Brně-Řečkovicích Vladimíra Číhala byl hlavním důvodem vzniku těchto pravidel zejména nedostatek peněz. "Nikdo nám tehdy nic nedal, kampaň si ti, kteří kandidovali, dělali vlastně za svoje," vysvětlil.

Údaje z výroční zprávy ANO za rok 2014 jsou s pravidlem "čím víc dáš, tím větší šance na lukrativní funkci" v souladu. Brněnský primátor Petr Vokřál podle nich věnoval milion, stejně tak jeho náměstek Richard Mrázek. 200 tisíc dali současní radní Marek Janíček, Pavel Staněk a Petra Rusňáková, 400 tisíc bývalý radní Tomáš Kratochvíl.

O zvláštní pozici Brna v ANO vypovídá fakt, že z deseti největších finančních dárců ANO v roce 2014 jako fyzických osob jich je sedm z Brna, pět z nich skutečně usedlo na radnici.

Méně však odpovídá suma peněz. Jak loni v září upozornilo Aktuálně.cz, brněnská pobočka ANO se velmi pravděpodobně dopouštěla před komunálními volbami v roce 2014 černého financování. Nejméně čtyři významní kandidáti, Richard Mrázek, Tomáš Kratochvíl, Marek Janíček a Pavel Staněk, darovali podle několika bývalých členů hnutí vyšší částky nebo poskytli rozsáhlejší služby, než jaké přiznali ve výroční zprávě.

Na případ brněnského podnikatele Davida Rusňáka, který sponzoroval hnutí penězi i reklamními službami v hodnotě 1,2 milionu korun bez jakékoliv smlouvy, nevědomky upozornil dokonce sám předseda hnutí Andrej Babiš.

I přesto však tehdejší dárci i dnešní představitelé brněnského ANO (často v jedné osobě) vznik černých fondů popírají. "Smlouva s Rusňákem se nakonec našla, ale bohužel v nepodepsané formě. Je to nešťastná záležitost, že někde na trase mezi Brnem a Prahou v hektické době roku 2014 došlo k tomu, že je smlouva nepodepsaná," uvedl vloni v květnu primátor Brna Petr Vokřál.

Podle Janíčka jsou pravda pouze fakta uveřejněná ve výroční zprávě. "Žádné jiné finanční prostředky, kromě členských příspěvků, jsem ani já a ani žádný jiný z kandidátů v roce 2014 nepřispěl," uvedl. "Darovací smlouvy jsou zveřejněné na webu. Já určitě přispěl více než milionem korun, ale myslím, že to bylo až v dalších letech. Všechny částky jsem navíc transparentně posílal ze svého osobního účtu," uvedl vloni v září náměstek primátora Mrázek, který měl podle několika zdrojů poskytnout dva miliony korun. Podle výročních zpráv však dal Mrázek ANO v roce 2014 milion, 400 tisíc v roce 2015 a 151 tisíc v roce 2016.

Řada dokladů a smluv byla na cestě, brání se expředseda

Bývalý předseda Janíček navíc tvrdí, že Vala dostal v požadovaném termínu všechny podklady, které byly v okamžiku předání dostupné. "Řada dokladů a smluv byla tou dobou ještě na cestě, protože bylo velmi krátce po skončení kampaně a doklady se zpracovávají centrálně. Navíc spoustu informací a podkladů ve své zprávě v té době účelově zamlčel, přestože o nich byl informován," napsal.

Zpráva o kampani a financování hnutí za OO Brno-město za rok 2014 byla podle něho vyhotovená řádně a předložená ke schválení oblastnímu předsednictvu a následně i sněmu. "Tam s ní byli seznámeni všichni členové. Kontrolorka JUDr. Pejchalová (nastoupila po Valovi, pozn. red.) neshledala ve financování a dokladech žádný problém," dodal Janíček.

Řada bývalých členů ANO se však shoduje, že s vyúčtováním kampaně nikdy seznámeni nebyli a přístup kontrolora Valy označují za mimořádně poctivý.

"Pan Vala je velice seriózní člověk, navíc jeden z asi osmi lidí, kteří ANO v Brně zakládali a věřili, že hnutí chce dělat politiku transparentně. A není pravda, že jsme se někdy dozvěděli vyúčtování kampaně. Viděli jsme jen zprávu pana Valy a nic jiného, ta byla zaslána celému předsednictvu," řekl například bývalý šéf ANO v Řečkovicích Číhal.

Podle Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran, který vznikl vloni, už nyní hnutí za případné problematické financování nelze postihnout. "Kontrola účtů stran ve smyslu současného dohledu v roce 2014 neprobíhala a my už nyní nemůžeme působit retroaktivně," uvedl člen úřadu Jan Outlý.

Strany měly pouze povinnost předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně výroční finanční zprávu. Ty prošel kontrolní výbor Poslanecké sněmovny, následovalo usnesení sněmovny jako celku. Pokud by údaje nebyly uvedené ve výroční finanční zprávě v souladu se zákonem nebo pokud nebyly doloženy darovací smlouvy, měla tuto skutečnost sněmovna oznámit příslušnému finančnímu úřadu.

Například za dary přijaté v rozporu se zákonem bylo možné uložit pokutu nejpozději do tří let po roce, ve kterém došlo k přijetí daru. Nic z toho se ale v případě brněnského ANO nestalo.