Zvýšení daně z hazardu do rozpočtu víc peněz nepřinese. Naopak, budou chybět

Součástí aktuálně projednávaného vládního daňového balíčku je návrh na zvýšení takzvané daně z hazardu ze současných 23 procent na 30 procent. Navíc chce kabinet patnácti procenty zdanit i výhry nad 50 tisíc korun a zavést další regulační prvky. Jde o opatření, která podle ekonomických i byznysových ukazatelů nic nepřinesou.

Efektivní výběr daně - maximálně 26 procent, říká Lafferova křivka

Zvýšení obratové daně kurzovým sázkám a dalším vybraným hrám o třetinu, navíc za situace, kdy se zároveň o desetinu zvyšuje korporátní daň, bude podle materiálu samotného ministerstva financí znamenat nižší výběr daně. Už v roce 2015 ministerstvo zpracovalo analýzu RIA k návrhu zákona o dani z hazardních her. V ní byl označen vrchol Lafferovy křivky pro všechny druhy her, s výjimkou technických, na hodnotě 26 procent. Po překročení této ekonomické hranice se začíná daňový výnos snižovat.

"Daňové zatížení kolem 30 procent bude mít za následek, že české sázkové firmy nebudou moci vypisovat tak zajímavé kurzy, které by zákazníky lákaly. Tím poklesne konkurenceschopnost domácích sázkových kanceláří oproti zahraničnímu a nelegálnímu trhu, následně může dojít k omezení nabídky zápasů a sportů. Jednoduše přijdeme o zákazníky, což přispěje k propadu tržeb, a tím i k poklesu výběru inkasa," říká generální ředitel Tipsportu Petr Knybel.

Daňová zátěž sázkového byznysu v Česku patří už dnes k nejvyšším v Evropské unii. Pokud by se vládě podařilo prosadit daňové změny, přišel by rychlý propad. "Tristní stav státní pokladny vidíme sami. Rozhodně je potřeba s rekordním schodkem bojovat. Jsme v tom připraveni pomoct. Ale to, co pro nás v rámci legislativních změn nachystala vláda, žádnou pomocí státní kase není. Naopak ji to připraví až o 30 procent příjmů z hazardu," vysvětluje Petr Knybel.

Růst se už zastavil

V médiích se objevily informace o rekordním roce 2022, kdy Češi prosázeli 759,3 miliardy. To vypadá impozantně, ale skutečnost je jiná. Víc než 706 miliard získali klienti zpět na výhrách. V této vysoké částce je jedna vsazená koruna započtena mnohokrát: klient vsadí na nízký kurz s vysokou pravděpodobností malé výhry. Vyhraje, dostane své peníze plus výhru zpět a vsadí je znovu. Řada úspěšných hráčů využívá tento systém. Velmi zavádějící je i další údaj o nárůstu trhu o 44,2 procenta mezi roky 2021 a 2022. Procentuální nárůst totiž srovnává covidový rok 2021, kdy bylo fungování společnosti hodně omezené, s běžným rokem 2022. A v neposlední řadě je nutné uvažovat i o inflaci. Ta se samozřejmě projevila a pohltila značnou část růstu.

Zásadním faktorem pro celkově nižší výběr daně v případě schválení vládního návrhu ale je, že v posledním půlroce sázkový trh poprvé ve své historii narazil na strop a i bez extrémního navýšení daní začal v roce 2023 téměř stagnovat.

Zdanění úspěšných sázkařů bude v praxi neproveditelné

Vládní balíček chce nově danit patnácti procenty hráče, kteří vyhrají nad 50 tisíc korun. Daně mají odvádět formou ročního daňového přiznání. To se zdá být technicky, administrativě i organizačně neproveditelné.

Celková bilance této daně bude nakonec hluboce záporná. Najímat daňového poradce nebo si vést celoroční daňovou evidenci u všech provozovatelů, kde hráč hraje, nebude dělat téměř nikdo. Stát sice možná něco málo na dani vybere, ale mnohem víc bude stát samotné spravování a kontrola. "Jako nespravovatelnou a nevymahatelnou ostatně hodnotí daň z výher už zmiňovaná analýza RIA z roku 2015. Všude, kde byly podobné kroky zavedeny, se velmi záhy také zrušily. Jako příklad uveďme třeba Slovensko. Maximálně tato povinnost naštve tisíce klientů, kteří raději půjdou sázet k zahraničním nelegálním sázkovým subjektům, kde problémy nebudou muset řešit," uvádí Petr Knybel. Ilegálních stránek nabízejících v češtině možnost sázet, jsou už dnes stovky. Tito provozovatelé sídlící často v Asii či v daňových rájích nemají v Česku přitom žádnou právní subjektivitu, neodvádějí tu žádné daně a zcela běžně hráčům nevyplácejí větší výhry. Jejich klienti se ocitnou zcela mimo kontrolu státu. Přesto se stát namísto potírání nelegálního sázení soustřeďuje na další regulaci legálních firem. Ty mu přitom do kasy přinášejí stovky milionů korun ročně.

Sport i charita bez peněz

Zdanění obratu ve výši 30 procent by znamenalo, že tuzemské sázkové společnosti budou muset výrazně omezit investice do aktivit podpory sportu a filantropie. Domácí jednička kurzového sázení Tipsport je ryze českou firmou a je na trhu déle než 30 let. Za tu dobu se stala největším sponzorem českého sportu a generálním partnerem desítek ligových soutěží a klubů. Mimo to podporuje i menší sportovní kluby, spolky a turnaje. Samostatnou kapitolou jsou neziskové projekty, které skupina podporuje prostřednictvím Nadace Tipsport, jedné z největších v zemi. Částka poskytnutá skrze nadaci se blíží miliardě korun ročně.

Rizikoví hráči bez pomoci

Často se dnes mluví o rizicích spojených s přesunem hraní do online prostředí. Už méně často zaznívá, že tato rizika jsou spojena převážně s nelegálními provozovateli. V jejich případě se hráči podílejí na ilegální činnosti, jsou zcela mimo kontrolu státu, který jim nemá jak pomoci. Nehledě na to, že tyto falešné firmy rutinně nevyplácejí větší výhry. U legálních, státem regulovaných společností by naopak přesun do online prostředí znamenal konec anonymního sázení a mnohem větší kontrolu nad trhem. Přičemž český sázkový trh patří už dnes k nejregulovanějším na světě.

Tuzemští provozovatelé kurzového sázení na půdě Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) dokončují ve spolupráci se státem a odborníky na závislosti komplexní systém včasné detekce rizikového hráčství. Systém je ve světovém měřítku unikátní tím, že na něm spolupracují všechny velké firmy. Podle chování klienta dokáže automaticky vyhodnotit jeho rizikovost a na doporučení expertů, například adiktologů, ho i zcela odstřihnout od sázení, a to napříč všemi provozovateli. Vývoj systému pohlcuje značnou část současných zisků hazardních firem. Pokud přestanou vydělávat, nebudou mít na další investice do tohoto systému prostředky.