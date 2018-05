Živnostníci pojištění neřeší. Může jim přitom zachránit podnikání

Podle posledního průzkumu jsou v Česku sta tisíce nepojištěných společností a živnostníků. Ti přitom často ani netuší, že si podnikání mohou pojistit.

Kadeřnice, restauratéři, kosmetičky nebo třeba truhláři. Malí a střední podnikatelé podstupují ve svém povolání rizika, stejně jako velké firmy, často si je však neuvědomují. Jak se ukazuje, o možnosti pojistit si své podnikaní buď neví nebo jim pojištění přijde složité a drahé. Přitom pár stovek měsíčně může jejich podnikání zachránit ve chvíli, když se stane nečekaná událost.

Malí podnikatelé stejně jako ti velcí řeší řadu nepříjemností. Ať je to vytopená provozovna, nebo třeba vykradený obchod. Pokud si například kadeřnice zlomí na svahu nohu tak těžce, že skončí v nemocnici, přijde o tržby a ohrozí své podnikání.

A právě pro malé a střední podnikatele spustila Direct pojišťovna v dubnu nové pojištění, které si zvládne sjednat každý. "Za posledních dvacet let se toho na českém trhu s podnikatelským pojištěním příliš nezměnilo. Smlouvy jsou složité a vyzná se v nich jen málokdo. To jsme chtěli změnit." říká šéf produktovo-marketingového týmu Direct pojišťovny Martin Frko a dodává: "Proto u nás vše vyřídíte online do pár minut bez zbytečného papírování."

Podnikatel si při sjednávání sám vybírá, co přesně chce pojistit. Ať už to je elektronika, budovy, nebo třeba odpovědnost. V případě hospitalizace v nemocnici má každý den proplacený předem sjednanou částkou.

Žádné háčky, ani pro poradce

Připravit pojištění pro podnikatele, bývá oříšek i pro pojišťovací poradce, kteří malým firmám a živnostníkům pomáhají. Řeší totiž složité kalkulace v řádech milionů korun. "Ne každý si na to troufne. Poradci se navíc rádi zaměřují na velké firmy, na ty menší pak zapomínají. Výsledkem je, že máme v České republice statisíce malých firem a živnostníků, kterým hrozí, že škody budou muset zaplatit ze svého," dodává Frko.