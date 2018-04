Zdravé bydlení spočívá ve funkčním systému všech jeho součástí

"Lidé musí o stavbě přemýšlet jako o celku," říká v rozhovoru o chytrých fasádách a zdravém bydlení Jakub Moc, marketingový ředitel společnosti Baumit.

Jak mohou stěny ovlivnit zdravé bydlení?

Správným návrhem stěny dokážeme ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí a tím zvýšit i kvalitu zdraví jeho obyvatel, kteří ho užívají. Lidé by si měli uvědomit, že při návrhu konstrukce musí zohlednit několik parametrů, které dokážou ovlivnit kvalitu vnitřního prostředí.

Na základě měření, která po tři roky provádíme ve výzkumném parku Viva Research Park v rakouském městečku Wopfing, je třeba z hlediska zdravého bydlení klást důraz především na tři základní faktory. Patří sem zateplení, které chrání vnitřní prostor před vnějšími účinky klimatických změn a vysokých nebo nízkých teplot.

Dalším faktorem je hmotnost konstrukce, jež hraje významnou roli z pohledu ochrany před hlukem, který dokáže hodně znepříjemnit život i ublížit. Hmotnost konstrukce dokáže také akumulovat teplo. Pokud tedy vydáte energii na vytopení místnosti, tak schopnost akumulovat tuto energii pomáhá ve chvílích, kdy nevytápíte.

A třetím z parametrů jsou povrchy v interiéru. Kupříkladu vhodné omítkové systémy dovedou účinně regulovat vlhkost vzduchu uvnitř místnosti, zabrání výrazným výkyvům vlhkosti vzduchu, a zamezí tak nepříjemným pocitům. Kvalitní omítkové systémy neuvolňují ani žádné těkavé látky, které by negativně ovlivnily zdraví obyvatel. Jsou navrženy tak, aby u nich nedocházelo k uvolňování negativních látek do vzduchu, který dýcháme.

Jaké stavební, konstrukční materiály tedy považujete za ideální pro stavbu domu?

Z měření v rámci našeho konceptu vyplývá doporučení stavět konstrukce z betonu nebo z masivních cihelných bloků. Masivních - myšleno s keramickým střepem, to je materiál, který dokáže energii velmi dobře akumulovat.

Z hlediska zateplení záleží na typu objektu, jeho výšce, rozměrech nebo dopadech požadavků požárně bezpečnostního řešení. Náš prémiový systém je ale také o prodyšnosti. Pokud dokážeme dát konstrukci prodyšnost, podpoříme kvalitu života uvnitř.

O kterém systému je konkrétně řeč?

O zateplovacím systému Baumit open s vysokou prodyšností, který podporuje tepelnou akumulaci hmotné stěny, chrání vnitřní prostředí před negativními účinky nízkých či naopak vysokých venkovních teplot, pomáhá uchovávat tepelnou energii uvnitř a přitom pomáhá průchodu vlhkosti z vnitřního do vnějšího prostředí.

Z hlediska vnitřních povrchových úprav je to pak omítkový systém Baumit Klima. Je to systém výrobků, které dokážou účinně regulovat vlhkost vzduchu, což je jejich hlavním přínosem.

V čem lidé při volbě zateplovacího systému a omítek nejčastěji chybují? Omítky asi lidé volí především podle jejich vizuální stránky, pokud nejsou okolnostmi donuceni volit jinak.

Ona i ta vizuální stránka je velmi důležitá, protože v těch místnostech budete bydlet. Povrchové úpravy se však ve většině staveb dělají na konci, kdy se investor obvykle dostává pod největší finanční tlaky a volí pak raději levné řešení. U zateplování jde o volbu nesystémových řešení, kdy stavitel nepřemýšlí o tom, jak jednotlivé prvky budou fungovat jako celek.

Důležité je dívat se na stavbu skrze celou její životnost. Pokud zainvestuji do kvalitních materiálů, vrátí se mi to v delší životnosti i kvalitě vnitřního prostředí. Vyhnu se dodatečným nákladům na odstraňování vlhkosti a plísní, na změnu nedostatečného zateplení či odstranění poruch z důvodu nesouladu použitých materiálů.

Je z pohledu zdraví a zachytávání prachu hladká omítka lepší než plastická?

Bavíme-li se o vnitřních omítkách, tak volba povrchu nemá tak velký dopad na to, zda je omítka více, nebo méně zdravá. Samozřejmě, hladký povrch více zamezuje usazování prachu oproti štukovému, ale záleží také na náboji omítky, nakolik přitahuje prachové částice. Větší vliv má to, jaké látky se z omítky do interiéru uvolňují. Ať už pohledu pocitů, které jednotlivé vůně či pachy vyvolávají, tak i z pohledu zdraví.

Určitě si vybavíte své pocity ze vstupu do dřevostavby, kde cítíte vůni dřeva. Opakem jsou keramické bloky nebo i beton, u něhož sice cítíte na počátku pachy a vlhkost, ale po jeho dozrání už ne. I pocity jsou důležitým parametrem interiéru. Každopádně však potřebujete mít jistotu, že použitý materiál neuvolňuje do interiéru nic škodlivého. Ty parametry musí deklarovat výrobce a my je u našich materiálů zdravého bydlení deklarovat dokážeme, protože je měříme.

Zmínil jste zkušenosti a měření z výzkumného projektu, můžete nám o něm říci více?

Viva Research Park byl vlastně vybudován proto, abychom měli zdroj dat pro správný návrh konceptu zdravého bydlení. Výzkum v něm probíhá již třetím rokem a nashromáždili jsme při něm velký objem dat. Namodelovali jsme tam velké množství různých konstrukcí na stejných budovách a získané výsledky porovnáváme a analyzujeme.

Viva Research Park generuje každý den, každou hodinu obrovské množství dat, ať jde o teploty, množství pachů, vlhkost vzduchu, intenzitu světla atd. Výsledkem projektu jsou znalosti toho, jaké konstrukce jsou z pohledu kvality zdravého bydlení vyhovující. Projekty však sledujeme i z pohledu již zmíněné pocitové složky, jak se lidé uvnitř budov z různých materiálů cítí, ať už jde o dřevostavbu, nebo stavby ze zcela odlišných materiálů.

Už když do kteréhokoliv ze dvanácti objektů projektu Viva Research Park vejdete, vnímáte rozdíly. Na první nádech poznáte, že jste v jiném prostředí. V objektu z betonu se stěrkou je vzduch těžší a vlhčí, než když vejdete do obdobného objektu s Klima omítkou, přitom na pohled vypadají stejně, vizuálně rozdíl téměř nepoznáte.

Analyzujete získaná data sami? A využívá je čistě jen Baumit?

Veškerá data poskytujeme také Rakouskému Institutu pro stavební biologii a ekologii, Univerzitě aplikovaných věd Burgenland, Rakouské agentura pro zdraví a výživu a Lékařské univerzitě Vídeň, které se na výzkumu spolupodílejí. To výzkumu dává i značnou garanci důvěryhodnosti. Nejde tedy o modelaci ve prospěch našich materiálů, všechna získaná data monitorujeme a vyhodnocujeme spolu se zmíněnými nezávislými institucemi. Jde o nezávislý výzkum, byť prováděný ve Viva Research Parku, který je součástí našeho mateřského závodu.

Předpokládám, že v rámci projektu jste si už ověřili vlastnosti zmíněné omítky Klima. V čem je tak jiná?

Jde o mikroporéznost, tedy o schopnost omítky na sebe navázat vlhkost z místnosti. Tu do místnosti vnesete už tím, že tam jste, že dýcháte, že vaříte, případně sušíte prádlo. U klasické omítky se hromadí a usazuje na povrchu, zatímco omítka Klima má z pohledu plniva i struktury mnohem více pórů, a tak může vlhkost vázat mnohem větší plochou, je schopna pojmout větší množství vlhkosti. Naopak ve chvílích, kdy je vlhkost vzduchu v místnosti nízká, je tato omítka schopná ji do místnosti vracet.

Další podstatnou součástí jsou vápenné materiály s vysokým pH, hubící zárodky plísní, které by tam mohly vznikat.

Třetí pozitivní vlastností je struktura složení neobsahující těžké těkavé látky (VOC), které by se mohly uvolňovat do interiéru.

Je produkt určen na hladké, nebo plastické omítky?

Trendem jsou dnes dohlazené povrchy, ale lidé u nás mají rádi hrubší povrchy. Často se ptají, zda lze použít fasádní omítky v interiéru. Jenže fasádní omítky nemají měřený parametr uniku těkavých látek. Proto v rámci omítek Baumit Klima nabízíme KlimaDekor, omítkovinu na čistě vápenné bázi, která umí nabídnout strukturu fasádní omítky a podporuje vlastnosti potřebné pro vytvoření zdravého bydlení. Systém zdravých vnitřních omítek tedy dokáže nabídnout jak hladký povrch (s pomocí vyhlazovací stěrky KlimaFino), tak i další povrchy, a to vždy při zachování tří zmíněných důležitých parametrů.

Naše řešení je koncipováno tak, aby podpořilo individualitu. Nebaví nás vidět na každé fasádě a v každém interiéru to samé. Rádi bychom, aby se u nás stavěly domy, které jsou vždy něčím zajímavé.

Chcete ještě něco doplnit ke zdravému bydlení?

Na trhu je již hodně materiálů respektujících zdravé bydlení. Koncept zdravého bydlení však nevytvoříte jedním z nich. Jeho principy musí podporovat celá konstrukce. Proto u všeho zdůrazňujeme systém. Baumit je o systému. Konstrukce musí být systémově navržena od vnějšího povrchu po vnitřní. Vždy jde o celou skladbu stěny, aby byla sladěná a vzájemně fungovala. To je důvod, proč koncept zdravého bydlení neřešíme pouze z pohledu venkovních a vnitřních povrchových úprav, na které se Baumit specializuje, ale zahrnuje i části na které nejsou naše výrobky přímo zaměřeny, ale jsou nedílnou součástí konstrukce. Lidé musí o stavbě přemýšlet jako o celku.