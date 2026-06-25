Zbytečná vata nebo Nicki Minaj pobíhající po bojišti. Co nás ve hrách nejvíc štve?

Nepřeskočitelné cutscény, nekonečné otevřené světy, příběhy bez pořádného zakončení nebo slavné celebrity pobíhající po bojišti. Hráči se ve videohrách setkávají s řadou drobností i zásadních designových rozhodnutí, která dokážou zkazit jinak skvělý zážitek. Krotitelé bossů se ve svém posledním díle vydali po stopách neduhů, které herní komunitu trápí už dlouhé roky.
Jedním z největších prohřešků moderních her jsou příběhy, které nikdy nedostanou pořádné rozuzlení. Řada studií dnes vytváří světy s vidinou pokračování a budování celé série, jenže ne každý projekt se dočká dalšího dílu. Hráčům pak zůstane jen otevřený konec a pocit, že investovali desítky hodin do příběhu, který se vlastně nikdy nedopověděl.
Stejně silné emoce vyvolává i stále rostoucí délka her. Zatímco dříve byly běžné příběhové tituly na deset nebo 15 hodin, dnes řada blockbusterů bez problémů překračuje hranici 50 hodin. Problém přitom není samotná délka, ale pocit, že část obsahu slouží jen jako výplň. Pokud hráč musí plnit desítky vedlejších aktivit jen proto, aby se dostal k dalšímu příběhu, začne se zábava rychle měnit v otravnou povinnost.
Právě série Assassin's Creed se pro mnoho hráčů stala symbolem tohoto trendu. Starší díly dokázaly nabídnout rozsáhlé světy bez zbytečného natahování, zatímco novější hry často trpí umělým nafukováním obsahu. Obří mapy, nekonečné sbírání předmětů a povinné vedlejší úkoly sice prodlužují herní dobu, ale ne vždy přinášejí lepší zážitek.
Na seznamu prohřešků Krotitelů bossů se objevují i zdánlivé drobnosti. Třeba situace, kdy hráč doprovází jinou postavu, která se pohybuje jinou rychlostí než on. Výsledkem je neustálé předbíhání a čekání, které dokáže pokazit i dobře napsanou scénu. Jde o maličkost, která ale výrazně ovlivňuje celkový komfort při hraní a často zbytečně narušuje atmosféru.
A pak je tu ještě jeden moderní trend, který rozděluje hráče možná ze všeho nejvíc. Stále častěji se i seriózně laděné hry mění v přehlídku spoluprací s jinými značkami. Ve střílečkách tak vedle vojáků pobíhají celebrity, filmové postavy, které do daného světa vůbec nezapadají.
Pro někoho jde o neškodnou zábavu, pro jiné o moment, kdy se definitivně vytratí atmosféra a ponoření do hry. A právě to je možná největší herní zločin ze všech – když vás hra přestane přesvědčovat, že její svět skutečně existuje, a získáte dojem, že je pouhým nástrojem pro generování zisku.