Záplava nemrtvých na Václaváku? Slavná hororová série se má točit v Praze

Podle filmových registrů a úniků z produkčních kruhů má režisér Zach Cregger, autor oceňovaného thrilleru Weapons, přenést svůj nový Resident Evil přímo do srdce Evropy. Natáčení by se mělo odehrávat nejen ve studiích Barrandov, ale i na ikonických místech Prahy, která by se proměnila v dějiště hororového příběhu plného zombií a hollywoodské akce. Tvůrci údajně chtějí vrátit sérii zpět k dusivé atmosféře a pomaleji budovanému strachu, jaký fanoušci znají z původních her.
Praha je už léta oblíbenou kulisou zahraničních filmařů - objevila se například ve filmech Mission: Impossible, Spider-Man: Far From Home či posledním Johnu Wickovi, kde historické ulice a náplavka dostaly nový, stylizovaný kabát. Přesto se v hollywoodských snímcích často objevuje "polopraha" - město tvořené klišé z několika uliček a kulisami bez hlubší znalosti lokality. Nehledě na to, že Praha je ve filmových produkcích využívána často jako kulisa úplně jiného města. Pokud se Resident Evil skutečně natočí zde, má šanci nabídnout autentickou a zároveň neokoukanou verzi metropole - třeba i s hordami zombíků na Václavském náměstí nebo mutantem řvoucím na ikonickém orloji.