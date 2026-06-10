Založit start-up je jako hrát hledání min. Chybám a slepým uličkám se nevyhnete
Na milion obyvatel u nás připadá přibližně 90 start-upů, v celé Evropě je jich přes 200. O tom, zda uspějí, rozhoduje celá řada faktorů. Úspěch start-upu není jen o tom vyvarovat se typických chyb a slepých uliček, ale i o tom být chameleonem v rychle se měnícím prostředí.
Přepálené hiringy, expanze na trhy bez lokální znalosti, problémy s cash flow, špatně nastavený byznys model, spoluzakladatelé bez jasných rolí, rozhodování podle pocitu, ne dat, produkt od začátku navržený jen pro lokální trh, myslet si, že musíte být první. Nová firma může udělat nekonečné množství chyb.
Nir Zicherman, spoluzakladatel Anchoru, podcastové platformy, kterou v roce 2019 koupila společnost Spotify, přirovnává start-upy ke hře hledání min. Nikdo nemůže znát jejich umístění, zakladatel ale může ušetřit spoustu času, peněz a energie, pokud ví, jak se těmto nástrahám vyhnout od samého začátku.
Růst není lineární
Letošní roční Ynovate Fest připomněl, že růst není lineární a že za každým startupovým „scale“ je velmi často několik „fail“, o kterých je dobré mluvit dřív, než se z nich stanou drahé lekce.
Jedním z vrcholů dne byl Startup Pitch Battle, do kterého se zapojily early-stage start-upy nominované regionálními inovačními centry ze sítě Ynovate. Na pódiu se představily týmy z oblastí energetiky, AI, dat, zdraví, bezpečnosti, udržitelné spotřeby i nových forem digitálního obsahu.
Akci pořádalo Středočeské inovační centrum (SIC), které je součástí zmíněné sítě Ynovate. Ta propojuje 11 inovačních center v Česku a na Slovensku. SIC za více než 10 let své existence podpořilo přes 490 firem a pomohlo zavést více než 500 inovací. Jeho programy nebo akcelerátorem prošla např. Kateřina Komrsková se svým řešením problému neplodnosti nebo projekt TechTest, který zaujal i SpaceX nebo Cartier.
Podle Pavla Jovanoviče, ředitele SIC, v českých a slovenských regionech roste velmi zajímavá startupová energie. Je vidět čím dál více founderů s globální ambicí, kteří přicházejí s inovativními produkty, a ty často vznikají mimo hlavní metropole. „To je skvělá zpráva pro celou ekonomiku. Regiony tím ukazují, že mají nejen talent a odvahu, ale také schopnost vytvářet technologické inovace a produkty s vysokou přidanou hodnotou,“ říká.
V posledních letech pozoruje také rostoucí trend v kvalitě startupových projektů. „Foundeři přicházejí lépe připraveni, dokážou jasněji formulovat problém, který řeší, přesvědčivěji prezentovat své řešení a čím dál častěji uvažují v kontextu reálného vstupu na trh nebo další expanze.“
Cesta k úspěchu ale často vede i přes složité okamžiky a těžké zkoušky. „Přiznání a pojmenování těchto situací – a zejména poučení se z nich – nás všechny dělá do budoucna odolnějšími. Schopnost veřejně přiznat chybu nebo neúspěch zároveň činí vzájemnou diskusi a spolupráci mnohem přímější a otevřenější,“ říká Pavel Jovanovič.
Pozor na horlivé rozdávání podílů
Podle Michaely Vanya, investiční manažerky Impact Ventures a porotkyně na Ynovate Fest, je jednou z největších chyb, která odrazuje investory, nepřehledná vlastnická struktura. Zakladatel často na začátku rozdá podíly mnoha lidem, kteří pomohli jen krátce jako poradci. Investor pak řeší zásadní otázky: Jak se budou podíly ředit? Kolik z lidí, kteří už vlastní podíl, nejsou ve start-upu aktivní?
„Další chybou je chybějící vesting founderů. Mnohdy jsou spoluzakladatelé přátelé, partneři, dokonce rodina. Podnikání umí být výzvou pro mezilidské vztahy a i to, co se zdá dnes jako samozřejmost, může jednoho dne přerůst v problém. Další z chyb, které vidíme v časných fázích start-upu, je soustředění více pozornosti na produkt než na problém. Nadchneme se pro produkt, který nosíme v hlavě už léta, a poté, co do něj vložíme spoustu svého času a zdrojů, zjistíme, že netrápí dostatečně velké množství lidí. A pokud ano, nejsou ochotni za něj zaplatit,“ říká Michaela Vanya.
Start-up také může položit na lopatky, když se produkt vytvoří pro uživatele, a ne pro zákazníka. „Důležité je zamyslet se nad tím, kdo je zákazník a kdo uživatel. Například aplikaci pro školy budou v první řadě využívat rodiče – uživatelé –, ale platit za ni bude škola – zákazník. Produkt může být pro rodiče tím nejlepším na trhu, ale pokud za něj škola nebude ochotna platit, k rodičům se nedostane,“ zdůrazňuje Michaela Vanya.
Vít Šubert, člen poroty Ynovate Fest a zakladatel Unicorn Attacks, upozorňuje na další často se opakující chyby. Jsou jimi neznalost toho, jak start-up škálovat, a malé povědomí o tom, jak probíhá fundraising, jak dlouho trvá a jak je potřeba rozumět tomu, jak taková transakce vůbec probíhá.
Osobní nadšení neznamená poptávku
Petr Šťastný, zakladatel start-upu Flotier, který získal na Ynovate Festu cenu publika, považuje za zásadní faktor úspěchu start-upu schopnost dostat se z vývojové fáze do té komerční. „Mnoho projektů umí skvěle vyvíjet, ale mnohem méně z nich dokáže opravdu potvrdit, že o jejich řešení trh stojí. Start-up nezačíná ve chvíli, kdy něco vyvinete. Začíná ve chvíli, kdy zjistíte, že to někdo opravdu chce,“ říká.
„Právě proto považuji za naprosto klíčový market fit. Podle mě je to jedna z nejvíc podceňovaných částí každého start-upu. Ještě než se do projektu naplno ponoříte, měli byste se pokusit ho prodat, klidně i ve fázi nápadu. Trh vám velmi rychle ukáže, jestli v tom je skutečná poptávka, nebo jen vaše osobní nadšení,“ dodává zakladatel start-upu, který vyvíjí mikrovětrné turbíny pro městská prostředí.
Klíčové jsou podle něj také momentum a rychlost. Dnešní trh přeje těm, kdo dokážou věci rychle ověřovat, testovat a dostávat ven. Produkt nemusí být na začátku dokonalý. Naopak, často se nejlépe obrousí až v kontaktu se zákazníkem a reálnou praxí.
„U Flotieru to bylo hodně o komunikaci a networkingu. Kdybychom čekali, až bude zařízení úplně hotové, nikdy bychom se nedostali tam, kde jsme dnes. Kdybych měl dát jednu radu zakladatelům, zněla by jednoduše: mluvte s trhem dřív, než si budete myslet, že jste připraveni,“ říká Petr Šťastný.
Zlato jako kotva v nejisté době. Co dnes hýbe s jeho cenou
„Jistoty, které platily pro akciové a dluhopisové trhy 150 let, dnes přestávají fungovat, důvěryhodnost dluhopisů masivně zadlužených států klesá a tradiční investování už není bezpečné. Množství zlata není nevyčerpatelné, nedá se na něm tedy v dlouhodobém horizontu prodělat a patří dnes do každého portfolia – bez ohledu na věk nebo výši vkladu," říká Filip Horáček, obchodní ředitel IBIS InGold.
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