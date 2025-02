Finsko zásadně navýší výrobu munice v Evropě. Staví svou první továrnu na TNT

Ve Finsku má do dvou let stát nová továrna na TNT. Bude teprve druhou v Evropě, která nestojí v Rusku; ta první stojí v Polsku. Cílem je posílit finskou i evropskou výrobu vojenské munice. Fungovat by měla do dvou let. Finský ministr obrany Antti Hakkaken doufá, že to přispěje k podpoře Ukrajiny v jejím boji proti ruské agresi.

Finská vláda v pátek oznámila plány na výstavbu nové továrny TNT, která má posílit finskou a evropskou výrobu munice. Novou muničku v hodnotě přes 200 milionů eur (přes pět miliard korun) postaví finský výrobce výbušnin Forcit ve městě Pori na západním pobřeží země. "Touto novou továrnou na TNT reagujeme na nedostatek výbušnin a problémy s výrobou munice, které způsobuje v celé Evropě," uvedl v prohlášení finský ministr obrany Antti Hakkanen. Předloňský začátek ruské vojenské invaze na Ukrajinu znamenal náhlé zvýšení poptávky, na kterou nebyl zbrojní průmysl v Evropě schopný pružně reagovat. Související Armáda potřebuje ročně nabrat 1200 vojáků, změny nebudou stačit, říká Řehka Evropské muničky nestíhají, válce navzdory Podle výroční zprávy českého Vojenského zpravodajství z roku 2023 jsou za nedostatečnými výrobními kapacitami nízké výdaje na obranu v evropských zemích, což vedlo k omezení produkčních možností zbrojního průmyslu. Současná poptávka po munici převyšuje schopnosti evropských výrobců, což komplikuje rychlé doplňování zásob. Vyšší poptávky si je vědoma i firma Forcit, která novou továrnu plánuje otevřít do dvou let. Evropské země stále čelí výzvám spojeným s dodávkami munice. Evropská komise původně plánovala do konce roku 2024 vyrobit 1,4 až 1,7 milionu kusů dělostřelecké munice ráže 155 mm. Reálná produkce však dosáhla přibližně 600 tisíc kusů, což je výrazně méně, než bylo plánováno. Související Zastavil Trump pomoc Ukrajině? Není to tak horké, zbraně posílá dál Změny v obranném sektoru požaduje 19 států EU Celkem 19 z 27 států Evropské unie podepsalo a minulý týden rozeslalo dopis, ve kterém vyzývají Evropskou investiční banku, aby zvýšila financování obrany. Navzdory navýšení financování projektů v loňském roce představují současné investice Evropské investiční banky do obranného sektoru pouze malou část jejího celkového portfolia. Signatáři dopisu proto navrhují další kroky, jako je přehodnocení seznamu aktivit vyloučených z financování, vytvoření nových úvěrových linek a zvážení vydávání dluhopisů určených speciálně pro obranné projekty. "Posílení obrany EU je pro Finsko i celou Evropu existenční otázkou. To znamená, že musíme využít všech prostředků, které máme k dispozici. Zvýšení soukromého financování je klíčovou prioritou," připomněl finský premiér Petteri Orpo na sociální síti X.