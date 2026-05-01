"Zvýšíme vojákům platy". Zelenskyj slíbil reformu vyčerpané armády. Tíží ji i skandální foto

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes oznámil, že v červnu by se měly zlepšit podmínky vojáků na frontě. Slíbil mimo jiné zvýšení platů či zvážení postupného propouštění těch, kteří slouží už dlouho, informovala agentura Reuters.
"Reforma začne v červnu, kdy by měla přinést už první výsledky, zejména ve finančním ohodnocení vojáků a důstojníků ukrajinských obranných sil," napsal Zelenskyj na Telegramu. Podle něj se velení armády a vláda v dubnu dohodly na prioritách změn, tento měsíc se návrhy budou dokončovat a první výsledky se očekávají v červnu, zejména pokud jde o platy, napsal server sud.ua.
Zelenskyj se snaží řešit klíčový problém ukrajinské armády, která pátým rokem brání zemi před ruskou invazí a která je v početní nevýhodě. V poslední době se množí zprávy o ukrajinských vojácích, kteří slouží celé měsíce pod palbou a snaží se zadržet pomalý, ale vytrvalý postup ruských sil.
Minulý měsíc vyvolaly skandál fotografie trojice vyhublých vojáků, kterou zveřejnila na sociálních sítích dcera jednoho z bývalých příslušníků 14. samostatné mechanizované brigády nasazených u Kupjansku v Charkovské oblasti. Žena k tomu napsala, že vojáci tam omdlévají hlady a pijí dešťovou vodu. Tiskové oddělení 14. brigády tyto problémy potvrdilo a vysvětlilo je potížemi s dodávkou materiálu na bojové pozice: vojákům ho doručují drony, které jsou ale terčem pro ruské jednotky.
Tento týden hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj nařídil povinný dvouměsíční limit pro vojáky sloužící na předsunutých pozicích frontové linie.
Hvězdná lyžařka Lindsey Vonnová prožívá nejhorší období své kariéry, od hrůzostrašného pádu při sjezdu na olympijských hrách v Itálii podstoupila osm operací a dokonce jí hrozila amputace končetiny. Svou statečností ale motivuje řadu ostatních lidí, kteří svádí boj se zraněními nebo nemocemi. Přestože se její stav pomalu lepší, Američanka stále neví, jestli se na závodní tratě ještě vrátí.
Írán zaslal Spojeným státům prostřednictvím Pákistánu další návrh na jednání o ukončení války, píší podle agentur AFP a Reuters íránská státní média. Podle nich se tak stalo ve čtvrtek. Ačkoliv mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem aktuálně panuje příměří, rozhovory o ukončení války, která začala 28. února, byly zatím neúspěšné.
Ruský režisér Pavel Talankin přišel o sošku Oscara poté, co mu s ní ostraha newyorského letiště JFK zakázala vstoupit na palubu letadla. Cenu, kterou získal za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi kritizující ideologickou indoktrinaci ruských školáků, musel Talankin odbavit k přepravě mimo kabinu. Po příletu do Německa se Oscar ztratil, Lufthansa pak uvedla, že soška se přece jen našla.
Nákladní člun s velrybou vyproštěnou z mělčiny na severu Německa se kvůli nepříznivému počasí zastavil. Nyní se nachází východně od dánského města Skagen, které leží na nejsevernějším cípu Jutského poloostrova. Podle bulvárního listu Bild musí transport počkat, až se úžinami mezi Dánskem, Švédskem a Norskem přežene bouřka, která vyvolává vysoké vlny.
Robotičtí psi s hyperrealistickými silikonovými hlavami světově známých osobností včetně Elona Muska, Marka Zuckerberga, Jeffa Bezose, Andyho Warhola nebo Pabla Picassa se pohybují po berlínském muzeu a občas „vypouštějí“ vytištěné obrazy svého okolí, které předtím zachytili vestavěnými kamerami.