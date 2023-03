Zvrat v kauze unesených Američanů. Gang Štírů vydal "viníky" a kaje se za disciplínu

Policie v mexickém městě Matamoros na hranicích s americkým Texasem učinila ve čtvrtek neobvyklý nález. V zaparkovaném autě bylo pět spoutaných mužů. Vedle nich ležel dopis s vysvětlením, že jsou zodpovědní za únos a vraždu čtyř amerických turistů, tedy za kauzu, která v posledních dnech plní americká média.

Čtveřice Američanů - jedna žena a tři muži - přijela do Mexika minulý pátek. Ženu doprovázeli její přátelé, aby tam podstoupila plastickou operaci břicha. Ve smluvený čas se ale nikdo nedostavil na místo setkání, a tak po nich začal pátrat společný známý. Následně je policie označila za pohřešované.

Američané nebyli v místních nemocnicích ani věznicích, což začalo být podezřelé. Mezitím se na sociálních sítích objevily záběry z divoké přestřelky u bílé dodávky, kde podle zpráv zemřela jedna Mexičanka. Lidé na videu se ale nápadně podobali pohřešované čtveřici.

Později se ukázalo, že na dodávku Američanů stříleli ozbrojenci, kteří pak rukojmí naložili do auta a odjeli s nimi pryč. Převáželi je mezi různými místy, a dokonce je odvezli i na kliniku, aby jim lékaři poskytli první pomoc. Pro dva muže s nejhoršími zraněními ale bylo pozdě a zemřeli. Dva přeživší jsou nyní ve Spojených státech.

Podle hlavní vyšetřovací verze si jeden z drogových gangů spletl bílé auto s konkurencí. To nepřímo potvrdil i dopis, který se ve čtvrtek našel u spoutaných mužů. Podle médií ho měl napsat drogový kartel Golfo.

Svázaní muži patřili do jeho frakce, která si říká Štíři, a údajně jednali z vlastní iniciativy. K činu došlo pro "nedostatek disciplíny" a porušili tím pravidla kartelu "o ochraně nevinných životů". "Rozhodli jsme se vydat ty, kdo byli přímo zapojeni do těchto událostí a jsou za ně zodpovědní," cituje z dopisu britská stanice BBC. Kartel se omluvil obyvatelům města a rodinám obětí, včetně Mexičanky, která byla při přestřelce zabita.

Fotografie, na které policie vytáhla členy gangu z auta a položila je s rukama svázanýma za zády na silnici, se následně dostala na titulní strany mexických novin.

Dopis od Štírů ale policie nebere automaticky jako pravdivý. Existuje možnost, že muži jsou jen obětní beránci a že k akci dal pokyn jeden z šéfů místní mafie. V minulosti se to už stalo.

Agentura Reuters navíc uvádí, že tři z Američanů mají záznamy v trestním rejstříku za přestupky spojené s drogami. Jeden byl dokonce souzen za výrobu narkotik s cílem je dále distribuovat.

Zanechat na místě dopis ale není podle agentury AP pro mexické drogové gangy nic neobvyklého. Jindy si pronajmou reklamní banner u silnice, kde svádí vinu na rivalské kartely, případně vzkážou policii, kde má hledat těla. Zároveň se snaží budovat pověst, že se nezaplétají s civilisty.

Současná situace je pro gang o to nepříjemnější, že do oblasti přijela i armáda, která tím pravděpodobně narušila nelegální obchod. "Takto je složité pokračovat v pouličním prodeji drog a v převážení drogových zásilek do Spojených států," domnívá se mexický bezpečnostní analytik David Saucedo. Na adresu drogových kartelů zdůrazňuje, že ty "chtějí mít tuhle kapitolu uzavřenou jako první".

K únosu a smrti Američanů se vyjádřil i vlivný republikánský senátor Lindsey Graham, který navrhl, aby se do boje proti kartelu zapojila americká armáda a ukázala tak "hněv a velikost Spojených států". Jeho slova poté kritizoval mexický prezident Andrés Manuel López Obrador. "Mexiko není protektorátem ani kolonií Spojených států," cituje ho BBC.

