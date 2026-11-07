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Zahraničí

Zvrat v Izraeli. Prezident pověří sestavením vlády opozičního lídra Eisenkota

Aktuálně.cz,ČTK
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Novou izraelskou vládu bude sestavovat dosavadní opoziční lídr Gadi Eisenkot. Oznámil to prezident Jicchak Herzog s tím, že formálně šéfa centristické strany Jašar pověří v neděli. Eisenkot bude mít na vytvoření vlády 28 dní, přičemž prezident může lhůtu prodloužit o dalších 14 dní, pokud to bude nutné. Současný premiér Benjamin Netanjahu zůstane ve funkci, dokud nevznikne nová vláda.

Israely rally to demand a State commission of inquiry to the October 7, 2023 attack on Israel, in Tel Aviv
Opoziční lídr a bývalý velitel izraelské armády Gadi Eisenkot.Foto: REUTERS – Nir Elias
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Herzog se v uplynulých dnech setkal se zástupci politických stran, které byly minulý týden zvoleny do 120členného parlamentu. Strany prezidentovi sdělily, koho na premiérský post doporučují. Eisenkota doporučilo 67 nově zvolených poslanců, zatímco Netanjahua 46 poslanců. Sedm poslanců nedoporučilo nikoho.

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Očekávalo se, že prezident své rozhodnutí ohledně pověření oznámí až v neděli. Učinil tak však dnes, a to krátce poté, co Netanjahu zveřejnil video, v němž vyzval k vytvoření „vlády národní jednoty“ a varoval před vládou, která by se opírala o „stoupence terorismu“, čímž podle agentury AP mínil strany izraelských Arabů. Eisenkotova strana Jašar Netanjahuův projev následně zkritizovala.

Ve volbách z minulého týdne žádný blok stran nezískal potřebnou parlamentní většinu 61 mandátů. Strany podporující dosavadní Netanjahuovu vládu získaly 53 křesel, blok čtyř opozičních stran 48 a 19 mandátů budou mít arabské strany.

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Strany izraelských Arabů oznámily, že jsou připraveny podpořit Eisenkotovu vládu zvenčí, aniž by do ní vstoupily. Naopak ultraortodoxní aliance Jednotný judaismus tóry (UTJ), která dlouhá léta pomáhala Netanjahuovi udržet se u moci, ho ve čtvrtek při konzultacích s prezidentem nepodpořila.

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Netanjahu mluví s cestujícími z letu Dubaje,
jehož pilot chtěl stroj unést a použít jako zbraň:

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