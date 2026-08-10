Zvrácené lidské safari. Tohle je nová ruská taktika

Když minulý měsíc ruský útok zasáhl obchod Kateryny Lahutové v Záporoží, přišla podle svých slov o poslední pocit bezpečí. „Už před půl rokem to bylo děsivé a k útokům docházelo. Ale nebylo to takové jako teď. Stalo se z toho lidské safari,“ popsala situaci agentuře Reuters.
Záporoží leží jen několik desítek kilometrů od fronty a ruské síly město od začátku invaze v roce 2022 pravidelně ostřelují raketami, drony a leteckými pumami. Ve městě před válkou žilo více než 700 tisíc lidí. Záporožská oblast navíc patří mezi čtyři ukrajinské regiony, které Moskva v roce 2022 prohlásila za součást Ruska, přestože její území nekontroluje celé.
Ukrajinci pro nový způsob války používají výraz „lidské safari“. Popisují jím útoky, při kterých operátoři malých FPV dronů sledují jednotlivé civilisty, automobily nebo veřejnou dopravu a útočí na ně.
Tento týden se například na sociálních sítích rozšířilo video, na kterém dron pronásleduje osamělého civilistu. Muž se snaží uniknout, dron se k němu přibližuje a následně exploduje. Civilista útok zázrakem přežil.
S podobnou hrozbou se setkali také reportéři agentury Reuters, kteří navštívili poničený obchod Kateryny Lahutové. Když zaslechli charakteristické bzučení FPV dronů, museli se rychle ukrýt v krytu.
FPV, tedy (first person view – pohled z první osoby), představují malé, rychlé a mimořádně obratné drony, které operátor řídí pomocí kamery v reálném čase. Armády je původně nasazovaly především proti technice a vojákům na frontě. Jejich masové používání však postupně proměnilo celé frontové oblasti v prostor, kde může útok přijít během několika sekund.
Rusko dlouhodobě odmítá, že by jeho armáda úmyslně útočila na civilisty. Ukrajinské úřady, mezinárodní organizace i investigativní média však zdokumentovaly velké množství případů, při kterých Rusové zasáhli obytné budovy, civilní infrastrukturu nebo přímo jednotlivé obyvatele.
Gubernátor Záporožské oblasti Ivan Fedorov uvádí, že ruské letectvo útočí na oblast pomocí leteckých pum čtyřikrát až šestkrát denně. „FPV drony útočí na skupiny civilistů, vozidla a veřejnou dopravu, zejména na jihu města,“ popsal situaci.
Ukrajinská protivzdušná obrana dokáže velkou část dronů zneškodnit. Podle Fedorova pronikne k cíli přibližně pět procent všech vyslaných strojů. V nejhorších dnech, kterých podle něj přichází několik do měsíce, však může přes obranu proniknout až deset dronů. I takové množství stačí k tomu, aby způsobilo zranění, smrt nebo rozsáhlé materiální škody.
Hrozba už změnila také fungování městské dopravy. Dopravní podnik v Záporoží experimentuje s monitory, které mají řidiče upozorňovat na přilétající drony, a některá vozidla dostávají neprůstřelná skla. Jen během letošního roku zasáhly FPV drony nebo jiné výbušniny dvanáct autobusů a tramvají.
Stejnou taktiku Rusko používá také na severovýchodě Ukrajiny v okolí Charkova. Podle starosty Ihora Těrechova se drony staly jedním z hlavních nástrojů teroru proti civilnímu obyvatelstvu. Jen během minulého měsíce město zaznamenalo 45 takových útoků.
Místní obyvatelé popisují útoky dronů jako součást nové každodenní reality. Neustálé sirény, výbuchy a nutnost sledovat oblohu se postupně staly běžnou součástí života ve městě.
Civilisté, se kterými mluvili reportéři agentury Reuters, tvrdí, že se této situaci do určité míry přizpůsobili. Aňa Syvovová, jejíž manžel bojuje na frontě, například vodí své děti do podzemní školky. Celá rodina se podle ní naučila fungovat v prostředí, kde může útok přijít prakticky kdykoliv.
Drony však představují pouze jednu část ruské letecké kampaně. Balistické rakety, střely s plochou dráhou letu, těžké letecké pumy a další útoky proti ukrajinským městům si od začátku invaze vyžádaly obrovské množství civilních obětí.
OSN eviduje od února 2022 přibližně 16 tisíc potvrzených mrtvých civilistů. Skutečný počet však bude s vysokou pravděpodobností výrazně vyšší, protože organizace dokáže započítat pouze případy, které se podařilo nezávisle ověřit.
Rozsah nezdokumentovaných obětí ukazuje například Mariupol. Během ruského obléhání města v roce 2022 podle některých odhadů zahynulo nejméně 25 tisíc lidí. Universita v Uppsale, která mapuje ozbrojené konflikty, dospěla k závěru, že mrtvých v Mariuopolu mohlo být až 80 000. Velká část civilistů přišla o život při intenzivním bombardování obytných čtvrtí a dalších civilních objektů během postupu ruských vojsk.
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