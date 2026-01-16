Přeskočit na obsah
16. 1.
Zahraničí

„Zvraceli jsme krev, nemohli jsme se hýbat.“ Nasadili Američané tajnou superzbraň?

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Svědectví o „zvukové vlně“, která měla při zásahu proti venezuelskému diktátorovi Nicolási Madurovi paralyzovat jeho ochranku, rozvířilo spekulace o existenci tajných zbraní schopných působit přímo na lidský organismus. Výpověď se objevila ve chvíli, kdy CNN informovala o zařízení testovaném Pentagonem, jež by podle některých vyšetřovatelů mohlo souviset i s takzvaným havanským syndromem.

U.S. Army paratroopers assigned to the 1st Battalion, 508th Parachute Infantry Regiment, 82nd Airborne Division prepare to enter a building as they conduct close-quarters combat training during an air assault mission September 26, 2013 at Fort Bragg, NC.
Spojené státy i jejich protivníci se již po desetiletí zabývají vývojem zvukových a radiových zbraní, které by dokázaly zneškodnit nepřátelské jednotky bez použití klasické palné síly. Ilustrační foto.Foto: Profimedia
Když americká elitní jednotka Delta Force pronikla do sídla Nicoláse Madura, ochranka venezuelského diktátora netušila, co se děje. V jednu chvíli byli její členové připraveni bojovat, vzápětí je však smetla zvuková vlna, která je paralyzovala natolik, že nebyli schopni klást jakýkoliv odpor.

Alespoň takto popsal zásah proti Madurovi údajný íránský člen jeho ochranky ve své výpovědi, kterou na síti X zveřejnil konzervativní influencer Mike Netter. Tu následně sdílela i mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová s výzvou: „Nechte všeho, co zrovna děláte, a přečtěte si to.“

„Všem nám začala téct krev z nosu. Někteří zvraceli krev. Spadli jsme na zem a nebyli jsme schopni se hýbat. Nikdy jsem nic takového neviděl. Po použití té zvukové zbraně, nebo ať už to bylo cokoliv, jsme se ani nedokázali postavit na nohy,“ popsal strážce podivné události.

Odborníci detaily tohoto líčení zpochybňují, zároveň však nevylučují možnost, že americké speciální jednotky mohly skutečně nasadit tajemnou, dosud neznámou technologii.

Spojené státy i jejich protivníci se ostatně již po desetiletí zabývají vývojem zvukových a radiových zbraní, které by dokázaly zneškodnit nepřátelské jednotky bez použití klasické palné síly.

Zbraň, která stála za havanským syndromem?

Výpověď údajného člena ochranky se objevila ve chvíli, kdy stanice CNN informovala, že americké ministerstvo obrany strávilo více než rok testováním nespecifikovaného zařízení, které bylo za miliony dolarů zakoupeno v rámci utajené operace.

Přístroj má produkovat pulzní rádiové vlny a je natolik malý, že se vejde do batohu. Podle jednoho ze zdrojů navíc obsahuje ruské komponenty, ačkoliv není čistě ruského původu. Toto zjištění vyvolalo spekulace, zda právě taková technologie nemohla být nasazena i při operaci v Caracasu.

Podle některých vyšetřovatelů by právě získané zařízení mohlo stát za takzvaným havanským syndromem – sérií záhadných zdravotních potíží, které v minulosti postihly americké špiony, diplomaty a vojáky.

První případy havanského syndromu byly zaznamenány už v roce 2016 na Kubě, kdy si diplomaté působící na americké ambasádě začali stěžovat na nevysvětlitelné kognitivní potíže, včetně extrémních bolestí hlavy, závratí, ztráty paměti a poškození sluchu. Od té doby byly obdobné případy hlášeny z míst po celém světě.

Příčina těchto potíží však dodnes zůstává nejasná. Podle některých odborníků za nimi stojí cílené zvukové útoky, případně mohou být vedlejším produktem operací zaměřených na sběr zpravodajských informací. Jiní to přičítají stresu, znečištění ovzduší nebo působení chemických látek.

„Technicky neproveditelné“

Thomas Withington, výzkumný pracovník Královského institutu spojených služeb, uvedl pro deník The Telegraph, že použití zvukových zařízení k ochromení Madurovy ochranky je „zcela možné.“ Zároveň však dodal, že se nikdy nesetkal s tak extrémními reakcemi, jaké popisuje údajný svědek.

Podle Iaina Boyda z Centra pro iniciativy národní bezpečnosti na Coloradské univerzitě by podobné účinky teoreticky mohla mít zbraň kombinující rádiové a zvukové vlny. „Rádiové vlny mohou narušovat mozkovou činnost, což vede k nevolnosti a zvracení, a zvukové vlny mohou zvyšovat vnitřní tlak v těle, což může způsobit krvácení z nosu,“ uvedl pro The Telegraph.

Upozornil ale, že něco takového je v praxi „technicky neproveditelné“, protože by to vyžadovalo „obrovský přísun elektrické energie“, a takovou zbraň by podle něj nebylo možné reálně dopravit a nasadit v podmínkách rychlé bojové operace ve Venezuele.

O svědectví Madurovy ochranky tak panují silné pochybnosti a může jít spíše o pokus zakrýt vlastní bezpečnostní selhání. Nová zjištění o testování tajného zařízení americkým ministerstvem obrany však zároveň otevírají otázku, zda Spojené státy či jejich protivníci skutečně disponují zbraní, která by mohla takové účinky na lidský organismus vyvolat.

