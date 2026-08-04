Zveřejnila pravdu o 49 tisících migrantech. Španělská vláda ji okamžitě vyhodila

Poprvé oficiálně odhalila skutečný rozsah migrační vlny do španělské Ceuty. O několik hodin později - minulý pátek - přišla během dovolené o práci a zveřejněná zpráva zmizela z webu. Případ vyvolal podezření, že se španělská vláda snažila utajit rozsah bezprecedentní migrační krize.
Jak uvedl deník El País, úřednice odpovědná za komunikaci španělského ministerstva národní bezpečnosti (DSN) přišla o místo poté, co na oficiálních webových stránkách zveřejnila upozornění informující o masivním přílivu migrantů do španělské enklávy Ceuta. Podle zveřejněného sdělení za posledních 24 hodin nelegálně vstoupilo do města více než 49 000 lidí.
Šlo o první oficiální potvrzení rozsahu migrační vlny, která nemá v novodobé historii Ceuty obdoby. Krátce po zveřejnění však bylo oznámení z webu odstraněno a úřednice byla ještě tentýž den telefonicky odvolána. V té době byla na dovolené.
Podle textu upozornění vstoupilo během jediného dne přes vlnolam a pláž Tarajal více než 49 000 migrantů. Dokument označoval situaci za největší migrační krizi ve městě od roku 2021 a upozorňoval, že do sousedního marockého města Castillejos nadále proudí tisíce dalších lidí, kteří se chtějí dostat do Ceuty. Některá média zároveň informovala, že marocké bezpečnostní síly začaly dav rozhánět.
Od reportérky Aktuálně.cz přímo na místě:
Ještě téhož rána zdroje španělského ministerstva vnitra potvrdily, že do Ceuty dorazilo více než 40 000 migrantů. Od té doby se podle dostupných údajů počet příchozích zvýšil na více než 60 000.
Propuštění dlouholeté státní úřednice vyvolalo ve Španělsku kritiku. Žena, která dříve působila na ministerstvu obrany a řadu let spravovala webové stránky DSN, byla podle médií odvolána neobvykle tvrdým způsobem. Na rozdíl od běžné praxe nedošlo k dohodnutému návratu na původní ministerstvo. Zůstala tak bez zařazení, což pro ni znamená i výrazné snížení platu.
Od jejího odvolání navíc webové stránky DSN nezveřejnily žádné nové informace. Opozice i část médií proto upozorňují, že případ může představovat snahu umlčet zveřejnění citlivých údajů o rozsahu migrační krize, která dostala španělskou vládu pod silný politický tlak.
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