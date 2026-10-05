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„Zvedněte pravici, Heil Hitler.“ Tohle neměl nikdo vidět, premiér malé země se kaje

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Premiér ostrovního státu Samoa Laʻauli Leuatea Schmidt čelí skandálu poté, co na veřejnost pronikl sedmisekundový záznam z rodinného setkání, na kterém navádí přítomné k nacistickému pozdravu. Přestože se za své chování omluvil, důvod svého jednání nevysvětlil.

Samoa PM Nazi Salute Apology
Samoa byla na počátku 20. století německou kolonií, v důsledku čehož má mnoho místních obyvatel německé předky či příjmení. Foto: Jason O'Brien – ČTK / AP / Jason O'Brien
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Video, které zveřejnil deník Samoa Observer, pochází z roku 2007, kdy Schmidt působil jako poslanec a předseda parlamentu. Záběry zachycují, jak současný premiér na soukromé akci vyzývá skupinu zhruba třinácti lidí k provedení nacistického gesta.

„Zvedněte pravici, Heil Hitler,“ říká na nahrávce Schmidt, přičemž ostatní jeho slova i gesta napodobují. Na konci krátkého videa děkuje těm, kteří ruku zvedli.

„Bez ohledu na kontext nebo záměr, který jsme při tomto setkání před téměř dvaceti lety měli, si uvědomuji, že tato slova a gesto byly nevhodné a mohly někoho urazit či zranit. Omlouvám se za jejich použití,“ uvedl v reakci na video Schmidt, který malou ostrovní zemi vede od srpna 2025.

Zároveň zdůraznil, že záběry byly pořízeny na soukromé akci a nebyly určeny veřejnosti. Přestože bližší vysvětlení toho, co ho k chování vedlo, neposkytl, jasně se od extremismu distancoval: „Odmítám nacismus, antisemitismus, rasismus a všechny formy politického extremismu.“

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Premiér dodal, že celou záležitost považuje za uzavřenou a že nahrávka neodráží jeho osobní přesvědčení ani postoje vlády či obyvatel Samoy.

Německá stopa v Tichomoří

Případ je pozoruhodný mimo jiné proto, že je Schmidt vnímán jako výrazný zastánce Izraele. Při své loňské přísaze měl na sobě židovský modlitební šál a událost doprovázelo i troubení na šofar, tradiční židovský nástroj vyrobený z beraního rohu.

Přestože na Samoi žije jen velmi malá židovská komunita, silná podpora Izraele pramení z tamější hluboce zakořeněné křesťanské tradice. Ke křesťanství se hlásí přibližně 95 procent z 221 tisíc obyvatel.

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V regionu jsou rovněž patrné historické vazby na Německo. Samoa byla na počátku 20. století německou kolonií, v důsledku čehož má mnoho místních obyvatel německé předky či příjmení. V roce 1914 správu převzal Nový Zéland, pod jehož kontrolou Samoa zůstala až do získání nezávislosti v roce 1962.

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