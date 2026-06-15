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Zahraničí

Zvažuji kandidaturu na prezidenta. Proto po mně Trump jde, tvrdí kalifornský guvernér

ČTK

Kalifornský guvernér Gavin Newsom v pondělí oznámil na síti X, že americký prezident Donald Trump nařídil, aby vůči němu a manželce Jennifer Newsomové zahájilo ministerstvo spravedlnosti vyšetřování. Demokrat Newsom tvrdí, že důvodem je to, že zvažuje ucházet se o křeslo prezidenta Spojených států.

94th Annual Meeting of the United States Conference of Mayors in California
Kalifornský guvernér Gavin Newsom (na snímku) označil Donalda Trumpa za nejzkorumpovanějšího prezidenta v americké historii.Foto: Profimedia
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„V posledních dnech federální agenti ťukají na dveře rodinných přátel a bývalých zaměstnanců. Ne kvůli tomu, že by našli zločin, ale jednoduše se nějaký snaží najít,“ řekl Newsom. Uvedl, že agenti prochází roky staré dokumenty a žádají předložení různých listin. „Donald Trump po mně nejde kvůli mým nepříjemným tweetům, ale kvůli tomu, že zvažuji kandidovat na prezidenta,“ uvedl.

Newsom označil republikána Trumpa za nejzkorumpovanějšího prezidenta v americké historii. Dodal, že Spojené státy nepatří Trumpovi a že bude bojovat proti jeho bezpráví.

Trump s Newsomem se střetávají opakovaně. V minulosti se tak dělo mimo jiné kvůli Trumpově rozhodnutí vyslat Národní gardu do Los Angeles v souvislosti s protiimigračními raziemi či způsobu, jakým se Newsom vypořádal s lesními požáry v Kalifornii. Trump guvernéra také označil za člověka s nízkou inteligencí, když zmínil jeho dyslexii.

V Kalifornii se letos v říjnu budou konat guvernérské volby. Newsom, který je v úřadu druhé funkční období, se již o další mandát ucházet nemůže. Média proto dlouhodobě spekulují, že se bude ucházet o prezidentskou nominaci Demokratické strany pro volby v roce 2028. Newsom zatím uvádí, že možnost zvažuje.

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